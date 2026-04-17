「いちご新聞」×「むにゅぐるみパティオ」ポップアップが新宿で開催！ 新作マスコットも登場
サンリオの機関紙「いちご新聞」と「むにゅぐるみパティオ」がコラボした「いちご新聞×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」が、4月14日（火）〜4月26日（日）の期間、ルミネエスト新宿B1Fの新宿駅中央東改札外「青山フラワーマーケット」前で開催される。
【写真】4．17発売の新アイテムも！ 展開される商品のラインナップ詳細
■新アイテムを展開
今回開催される「いちご新聞×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」は、「むにゅぐるみ」をはじめとする「いちご新聞」デザインのかわいい雑貨が並ぶ期間限定ショップ。
ラインナップには、4月17日（金）発売の新アイテムとして、「2025年8月号デザインむにゅぐるみマスコット」が登場する。
そのほかにも、いちごの王冠を被ったキャラクターたちがキュートな「いちごクラウンむにゅぐるみマスコット」や、ハートのおめかし姿がかわいい「バレンタインむにゅぐるみマスコット」なども展開。
なお、一部商品は購入点数に制限が設けられているため、注意が必要だ。
【写真】4．17発売の新アイテムも！ 展開される商品のラインナップ詳細
■新アイテムを展開
今回開催される「いちご新聞×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」は、「むにゅぐるみ」をはじめとする「いちご新聞」デザインのかわいい雑貨が並ぶ期間限定ショップ。
そのほかにも、いちごの王冠を被ったキャラクターたちがキュートな「いちごクラウンむにゅぐるみマスコット」や、ハートのおめかし姿がかわいい「バレンタインむにゅぐるみマスコット」なども展開。
なお、一部商品は購入点数に制限が設けられているため、注意が必要だ。