「いちごクラウンむにゅぐるみマスコット」（各2420円）　※価格は税込み

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　サンリオの機関紙「いちご新聞」と「むにゅぐるみパティオ」がコラボした「いちご新聞×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」が、4月14日（火）〜4月26日（日）の期間、ルミネエスト新宿B1Fの新宿駅中央東改札外「青山フラワーマーケット」前で開催される。

【写真】4．17発売の新アイテムも！　展開される商品のラインナップ詳細

■新アイテムを展開

　今回開催される「いちご新聞×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」は、「むにゅぐるみ」をはじめとする「いちご新聞」デザインのかわいい雑貨が並ぶ期間限定ショップ。

　ラインナップには、4月17日（金）発売の新アイテムとして、「2025年8月号デザインむにゅぐるみマスコット」が登場する。

　そのほかにも、いちごの王冠を被ったキャラクターたちがキュートな「いちごクラウンむにゅぐるみマスコット」や、ハートのおめかし姿がかわいい「バレンタインむにゅぐるみマスコット」なども展開。

　なお、一部商品は購入点数に制限が設けられているため、注意が必要だ。