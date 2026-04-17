◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2−0DeNA(16日、神宮球場)

ヤクルトはDeNAを無失点リレーで下して4連勝。池山隆寛監督が取材に応じました。

打線が2回、2アウトから四球でランナーが出ると、8番に入る先発の松本健吾投手がデュプランティエ投手からレフトへのプロ初ヒット。笑顔をみせる松本投手の一打でチャンスが拡大すると、丸山和郁選手がショートの頭を越えるタイムリーで先制点を奪いました。

松本投手は続く打席でもライトへヒットを放ち、2安打を記録。池山監督は、「(松本は)プロ初安打とかで1年分打ったんじゃない。四球からヒット打って、ああいうところで1点をもぎ取れるのは大きいし、先制して試合を優位に進めたのは大きかった」と振り返ります。

開幕からヤクルトが組む「8番投手」。この日も“イケヤマジック”の名の通りつながりをみせ得点へ。指揮官は、「ああいうところで打ってくれると、打者陣もなんとかしないといけないって思いも強くなる」と言及しました。

3回にも相手のミスで得点を加えると、松本投手はピンチをしのぎながら6回無失点の好投。2勝目を挙げた右腕に池山監督は、「まっすぐがすごいよくて、フォークもよかった」とねぎらいました。

7回からはあとを受けたリリーフ陣が無失点リレー。9回は守護神のキハダ投手が2死1、2塁とされたタイミングで、指揮官が通訳をつれて助っ人左腕のもとへ。「マウンドを気にしていたのでマウンドどうだって聞いてもらった」と説明し、「あと一人だからグッドラックって」とかけた言葉明かし、記者を笑わせます。

キハダ投手はピンチを抑えて、初登板から7試合無失点で7セーブ目を記録。「よかったよかった。キハダで負けたら仕方ないと思いますし、それだけセーブを積み上げてくれている」と守護神への絶大な信頼を口にしました。