◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）

出走馬１６頭の枠順が、４月１７日午前に決定した。初の重賞勝ちを狙うムルソー（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父レイデオロ）は２枠４番に決まった。鞍上は前走からの継続騎乗になる坂井瑠星騎手。前走の仁川Ｓは首差の２着だったが、前走から１キロ減った５７キロで出られるここはチャンスがありそうだ。

ブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は１枠１番からのスタート。前走のフェブラリーＳでは０秒３差の４着と、Ｇ１でも上位に食い込んだ。昨年のマーチＳ以来の重賞２勝目にトライする。鞍上はコンビで３勝を挙げている岩田望来騎手。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ブライアンセンス 牡６ ５７ 岩田 望来

（２）モックモック 牡６ ５７ 武 豊

（３）タガノバビロン 牡４ ５７ 松山 弘平

（４）ムルソー 牡５ ５７ 坂井 瑠星

（５）ハグ 牡４ ５７ 高杉 吏麒

（６）ルシュヴァルドール 牡５ ５７ 西村 淳也

（７）ペイシャエス 牡７ ５８ 田口 貫太

（８）サンデーファンデー 牡６ ５８ 角田 大和

（９）ピカピカサンダー 牡４ ５７ 三浦 皇成

（１０）ジェイパームス セン６ ５７ ダミアン・レーン

（１１）ハピ 牡７ ５７ 幸 英明

（１２）サイモンザナドゥ 牡６ ５７ 池添 謙一

（１３）メイショウズイウン 牡４ ５７ 太宰 啓介

（１４）シュラザック 牡４ ５７ 古川 吉洋

（１５）ロードラビリンス 牡４ ５７ 鮫島 克駿

（１６）ジューンアヲニヨシ 牡６ ５７ 浜中 俊