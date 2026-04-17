“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、現役引退を表明「新しいことに2人で挑戦していきます」ミラノ五輪で金メダル獲得
【モデルプレス＝2026/04/17】フィギュアスケート ペアの三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）が17日、それぞれのSNSを更新。引退することを表明した。
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2人は「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「私たち『りくりゅう』は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました」とこれまでを振り返った。
「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません」と感謝をつづり、今後について「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と述べた。
木原選手と三浦選手は、2019年8月にペア結成。木原・三浦ペアとしては2022年の北京大会に続き2度目のオリンピック出場となった。ショートプログラムでは5位と出遅れたものの、フリーでは世界歴代最高得点を更新する圧巻の演技を披露。合計得点で逆転し、日本ペア史上初となる金メダルを獲得した。
“りくりゅう”の愛称で親しまれており、仲睦まじい関係性にも注目が集まっている。なお、木原選手は2014年ソチ、2018年平昌、2022年北京に続き、今大会で日本フィギュア界最多タイとなる4大会連続のオリンピック出場を果たした。（modelpress編集部）
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◆“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、現役引退を表明
2人は「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「私たち『りくりゅう』は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました」とこれまでを振り返った。
◆“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、逆転で1位に輝く
木原選手と三浦選手は、2019年8月にペア結成。木原・三浦ペアとしては2022年の北京大会に続き2度目のオリンピック出場となった。ショートプログラムでは5位と出遅れたものの、フリーでは世界歴代最高得点を更新する圧巻の演技を披露。合計得点で逆転し、日本ペア史上初となる金メダルを獲得した。
“りくりゅう”の愛称で親しまれており、仲睦まじい関係性にも注目が集まっている。なお、木原選手は2014年ソチ、2018年平昌、2022年北京に続き、今大会で日本フィギュア界最多タイとなる4大会連続のオリンピック出場を果たした。（modelpress編集部）
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