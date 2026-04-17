◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル）

枠順が４月１７日、決定した。昨年の秋華賞３着、エリザベス女王杯２着と牝馬Ｇ１戦線で力を示し、前走の中山牝馬Ｓ３着のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は２枠３番から重賞初制覇に挑む。ここまで【４・３・０・０】とパーフェクト連対を誇り、前走もリステッドで首差の惜敗と底を見せていないジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）は７枠１４番からの発走。前走の中山金杯４着で連勝が４で止まったものの、牝馬重賞で力が入るカネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は５枠１０番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）エラトー 牝５ 斎藤 新 ５５

（２）フィールシンパシー 牝７ 横山 琉人 ５５

（３）パラディレーヌ 牝４ 丹内 祐次 ５５

（４）アンリーロード 牝６富田 暁 ５５

（５）パレハ 牝５ 田山 旺佑 ５５

（６）ミッキーゴージャス 牝６ 横山 典弘 ５５

（７）レディマリオン 牝５ 小沢 大仁 ５５

（８）ブラウンラチェット 牝４ 武藤 雅 ５５

（９）コンドゥイア 牝４ 鷲頭 虎太 ５５

（１０）カネラフィーナ 牝４ 石川 裕紀人 ５５

（１１）ケリフレッドアスク 牝４ 西塚 洸二 ５７

（１２）レーゼドラマ 牝４ 丸山 元気 ５５

（１３）コガネノソラ 牝５ 菊沢 一樹 ５５

（１４）ジョイフルニュース 牝４ 大野 拓弥 ５５

（１５）テレサ 牝４ 松若 風馬 ５５

（１６）カニキュル 牝５ 杉原 誠人 ５５