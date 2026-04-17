ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』

大人気TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションとなるオリジナルグッズが登場！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2026『葬送のフリーレン』グッズ・お土産

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始予定日：2026年5月29日（金）

販売場所：シネマ 4-D ストア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア

「葬送のフリーレン」の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズが登場。

フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち「花畑が現れる魔法」をかけたようなオリジナルキーアートが印象的なアイテムや、ファンの心をくすぐる細部までこだわったグッズが揃っています。

Tシャツ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち、花畑が現れる魔法をかけたようなオリジナルキーアートがデザインされたTシャツ。

インパクト大の美しいアートで、パークでの思い出づくりにぴったりの一枚です。

カチューシャ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

花冠をあしらったデザインに、フリーレンやヒンメルがちょこんと乗ったかわいらしいカチューシャ。

身に着けてアトラクションを楽しめば、より一層「葬送のフリーレン」の世界に入り込めます。

ぬいぐるみキーチェーン

蒼月草（そうげつそう）の花冠をかぶったヒンメルや、可憐な花冠を身に着けたフリーレンたちのマスコット。

細部までこだわったアイテムで、バッグなどにつけていつでもフリーレン一行と一緒に旅の気分を味わえます。

フリーレンたちの旅の思い出にひたれる限定グッズが盛りだくさん！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『葬送のフリーレン』オリジナルグッズは、2026年5月29日（金）より発売予定です。

新フォーマットの超没入型アトラクション！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』 新フォーマットの超没入型アトラクション！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』 続きを見る

パーク初コラボ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン 2026「葬送のフリーレン」まとめ パーク初コラボ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン 2026「葬送のフリーレン」まとめ 続きを見る

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「花畑が現れる魔法」をイメージ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2026『葬送のフリーレン』グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.