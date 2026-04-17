物語の世界観を忠実に表現した「ジェダイ・オーダー」のネックレス＆リング！ケイウノ『スター・ウォーズ』ジュエリー

ジュエリーブランド「ケイウノ」から『スター・ウォーズ』をモチーフにした新作ジュエリーコレクションが登場。

Lucasfilm監修のもと、ジュエリー職人が世界観を忠実に表現した「ジェダイ・オーダー」ネックレスと「ジェダイ・オーダー」リング（指輪）が発売されます☆

ケイウノ『スター・ウォーズ』ジェダイ・オーダー「ネックレス／リング」

発売日：2026年4月29日（水・祝）

販売店舗：ケイウノ6店舗（銀座本店、新宿店、池袋店、横浜本店、栄店、梅田店）、公式オンラインショップ

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「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランド「ケイウノ」

ケイウノから、長年にわたり世界中で愛され続けている『スター・ウォーズ』の新作ジュエリーが発売されます。

今回展開されるのは「ジェダイ・オーダー」 のエンブレムがあしらわれたネックレスとリングです☆

『STAR WARS TM Collection -Living Force-』 ネックレス

価格：38,500円(税込)

素材：シルバー925

トップのサイズ：約1.6cm

「ジェダイ・オーダー」のエンブレムが浮彫りのように表現されたネックレス。

周囲には「MAY THE FORCE BE WITH YOU」のフレーズを「オーラベッシュ文字」で配置し、作品の象徴性を際立たせています。

裏面には「ジェダイ聖堂」の立体造形を施し、ブランドならではの緻密な技術で世界観を丁寧に再現。

いぶし加工によるクールな風合いで、日常にも取り入れやすいデザインです。

『STAR WARS TM Collection -Living Force-』 リング

価格：52,800円(税込)

素材：シルバー925

ジェダイ・オーダーのエンブレムを立体的に表現したシグネットリングもラインナップ。

側面に刻印された「MAY THE FORCE BE WITH YOU」のフレーズは、劇中と同じ「オーラベッシュ文字」で取り入れられています。

凹凸部分にはいぶし加工を施し、日常使いしやすい落ち着いた質感に仕上げられているのも特徴です。

内側には「ジェダイ聖堂」を立体造形で再現し、世界観を細部まで鮮やかに表現。

約1.7cmの幅で、手元に確かな存在感をもたらします。

「ジェダイ・オーダー」のエンブレムと「MAY THE FORCE BE WITH YOU」のフレーズをオーラベッシュ文字で刻印したジュエリー。

ケイウノの『スター・ウォーズ』デザイン「ジェダイ・オーダー」ネックレスとリングは、2026年4月29日より販売開始です。

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