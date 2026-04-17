「4月12日、『オール学習院の集い』へ足を運ばれた愛子さまは、ブラックのワイドパンツを着こなされ、トップスをインするところに実直な“愛子さまらしさ”を示されていました。この日はマスクをお召しになっていましたが、ご友人たちと連れ立って盲導犬の体験ができるブースに立ち寄られ、犬とともに暮らす人たちににっこりと微笑みかけながら、おしゃべりを楽しまれていたようでした。白いショルダーバッグから赤い三つ折りのお財布を出され、自ら募金もされていらっしゃいました」（皇室記者）

【画像】愛子さまは全身“ライトブルー”のセットアップをお召しに…ここ1〜2年で「大人びた雰囲気がぐっと増した」“愛子さまの変化”を写真で見る

天皇皇后両陛下の長女・愛子さま（24）は、3月8日のWBC1次ラウンド・日豪戦で、ばっさりと御髪をボブスタイルにカットされたスタイルを披露されてからというもの、公務やプライベートの場で、春らしい軽やかな印象を残されている。

全身“ライトブルー”のセットアップをお召しに

最近の愛子さまはしばしばブルー系のスーツを選ばれ、WBCでは遠くからも目立つ、全身“ライトブルー”のセットアップをお召しに。雅子さまも同系色のスーツで合わせられ、エルメス風のスカーフで彩りを添えていた。

その後、3月25日〜26日に予定されていたご一家での岩手県・宮城県ご訪問について、両陛下の風邪のため前日に延期が発表された。雅子さまのほうが症状が長引いたようで、4月に入ってからも「少しせきが残っている」などと宮内庁が明らかにしている。満を持して、4月6日〜7日にご一家そろっての福島県ご訪問となった。宮内庁からは事前に、雅子さまについて「場合によってはマスクを着けることもあり、ズボンを着用」とまで発表されていた。

ご出発の朝、雅子さまの緊張感と気迫が…

ご出発の朝、東京駅のホームでは厳戒態勢が敷かれていた。構内の通行規制が大規模で、居合わせた人々へ手を振るご一家のおそばには近づけず、10メートルほど離れた場所からお姿をお見かけした。東北新幹線の出発時刻より10分ほど早く、ホームへ向かってコンコースを歩くご一家のお姿を拝見して、特に雅子さまの緊張感と気迫が感じられた。ただし足取りは軽く、堂々とされたお姿だった。

この日の愛子さまはネイビーのセットアップをお召しになり、ホワイトのタートルネックのトップスを合わせられた。雅子さまも同系色のスーツで、マスクをお召しになっていた。雅子さまのご表情が見えにくいぶん、愛子さまのぱっと明るい笑顔によって、被災した人々との懇談などが和やかな雰囲気になる場面もあったのではないか。



東北新幹線の特別列車で福島駅を訪れられた愛子さま ©AFLO

愛子さまはライトブルーのセットアップを昨年3月に横浜市の造船所で行われた「進水式」で、ネイビーのスーツは近しい色合いのものを日本赤十字社への初出勤日にもお召しになっていたが、この1〜2年で愛子さまは、成年皇族としてのさまざまな経験を積まれ、頼もしく大人びた雰囲気がぐっと増したように思う。

昨年はラオスへ初の外国公式訪問も果たされた愛子さま。雅子さまは同年のお誕生日に際してのご感想で、「今回の初めてのラオスへの訪問を温かく見守っていただいたことに感謝いたしますとともに、今後とも愛子を見守っていただけましたら幸いに存じます」と述べられた。

愛子さまと同年代だった頃、当時24歳の雅子さまは「花の同期がネットワーク 『霞が関』87年入省の女性たち」というタイトルの記事で、「朝日新聞」の取材に答えられている。

雅子さまは「これで自分は結婚できないかもしれない、とも……」

〈外交官の父を持ち、幼いころから外国暮らしが長かった。外交官に、とはっきり決意したのは、アメリカ・ハーバード大学を卒業後、帰国するか、それともアメリカに残ってキャリアを積むか、の選択を迫られた時だった。「アメリカに残ると根なし草になるような気がしたんです」

仕事を持って生きる、ということに迷いはない。「ハーバードでは、女性でも仕事をもつのが当たり前でしたから」「ただ、いよいよ外務省から内定をもらった時、これで自分は結婚できないかもしれない、とも……。両立させたいですね」〉（1987年12月25日付）

当時のプロフィールには、〈外務省経済局国際機関2課。米ハーバード大経済学部卒、東大法学部中退の24歳〉とあり、皇太子さま（当時）とは初対面を経た時期でもあった。当時の雅子さまと愛子さまのお立場は異なるが、仕事や結婚について、かつて雅子さまがこうした思いや葛藤をお持ちであったことは、もしかするとご家族の中でも共有されているかもしれない。

雅子さまが名誉総裁を務められる日本赤十字社で勤務されるお姿や、ご一家そろっての公務でも両陛下をサポートするご様子を見せられる愛子さまを、天皇陛下と雅子さまは頼もしく思っておられることだろう。

だが、愛子さまの今後については、国会で議論されている「皇族数確保」の問題とも重なり、制度や法律に踏み込んだご発言は難しい。1年ぶりに再開された与野党協議では、秋篠宮さまが述べられた「該当する皇族は生身の人間」（2024年、誕生日会見）であることをふまえた議論は行われるのだろうか。

（佐藤 あさ子）