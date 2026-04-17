渋谷凪咲『DayDay.』で大粒の涙 憧れの人と生共演「天使っているんだな」
タレントで俳優の渋谷凪咲が、17日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。“憧れの俳優”を前に、大粒の涙を流す一幕があった。
【写真】渋谷凪咲の憧れの人が『DayDay.』に登場
番組では、同日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』に主演する綾瀬はるかが登場。MCの山里亮太が「すみません、凪ちゃんが…綾瀬さんが憧れの人で」と向けると、渋谷が大粒の涙を流しながら「もう、本当に…人生の目標で、女性としても女優さんとしても、人としても憧れです」と思いを伝えていった。綾瀬も「もらい泣きしそう」と応じた。
映画に絡めて、向井慧から「いつか、綾瀬さんの学生時代の役も？」と向けられた渋谷は「いやぁ…」と謙そんしつつ「（いつか共演する）そのために頑張っています、お芝居」と改めて涙ながらに思いを伝えていた。エンディングでも、改めて渋谷は「天使っているんだなって思いました」と声を弾ませていた。
【写真】渋谷凪咲の憧れの人が『DayDay.』に登場
番組では、同日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』に主演する綾瀬はるかが登場。MCの山里亮太が「すみません、凪ちゃんが…綾瀬さんが憧れの人で」と向けると、渋谷が大粒の涙を流しながら「もう、本当に…人生の目標で、女性としても女優さんとしても、人としても憧れです」と思いを伝えていった。綾瀬も「もらい泣きしそう」と応じた。
映画に絡めて、向井慧から「いつか、綾瀬さんの学生時代の役も？」と向けられた渋谷は「いやぁ…」と謙そんしつつ「（いつか共演する）そのために頑張っています、お芝居」と改めて涙ながらに思いを伝えていた。エンディングでも、改めて渋谷は「天使っているんだなって思いました」と声を弾ませていた。