「これがフットボールだ」神戸に敗れたアル・サッドのマンチーニ監督が落胆「我々はいくつかミスを犯した」【ACLE】
現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、ヴィッセル神戸がカタールのアル・サッドと対戦した。
開始早々の６分に先制を許すも、24分に大迫勇也が同点弾を奪取。しかし61分と65分に立て続けに失点する。
それでも、74分に井手口陽介の得点で１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分には武藤嘉紀の劇的なゴールで追いつく。３−３のまま、延長戦でも決着つかず、突入したPK戦を５−４で制して準決勝進出を決めた。
神戸に敗れたアル・サッドのロベルト・マンチーニ監督がこの結果に落胆している。クラブの公式サイトによると、試合後の記者会見で「我々は素晴らしい試合をし、３−１でリードしていた。勝利まであと一歩だったが、これがフットボールだ」と振り返った。
「我々はいくつかミスを犯し、それが日本のチームに試合の流れを取り戻すきっかけを与えてしまった。また、延長戦でチャンスをものにできず、準決勝進出を逃してしまった」
それでも「選手たちが大会を通して素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたことを誇りに思う。今後もこれからの試合に向けて準備を続けていく」と前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
開始早々の６分に先制を許すも、24分に大迫勇也が同点弾を奪取。しかし61分と65分に立て続けに失点する。
それでも、74分に井手口陽介の得点で１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分には武藤嘉紀の劇的なゴールで追いつく。３−３のまま、延長戦でも決着つかず、突入したPK戦を５−４で制して準決勝進出を決めた。
神戸に敗れたアル・サッドのロベルト・マンチーニ監督がこの結果に落胆している。クラブの公式サイトによると、試合後の記者会見で「我々は素晴らしい試合をし、３−１でリードしていた。勝利まであと一歩だったが、これがフットボールだ」と振り返った。
「我々はいくつかミスを犯し、それが日本のチームに試合の流れを取り戻すきっかけを与えてしまった。また、延長戦でチャンスをものにできず、準決勝進出を逃してしまった」
それでも「選手たちが大会を通して素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたことを誇りに思う。今後もこれからの試合に向けて準備を続けていく」と前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…