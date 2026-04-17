TOMORROW X TOGETHER、新曲『Stick With You』が日韓チャート席巻！オリコン＆LINE MUSICで好成績

TOMORROW X TOGETHERがカムバック後、韓国と日本でヒットに火をつけた。

所属事務所のBIGHIT MUSICは4月17日、「TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』が、4月16日付の日本・LINE MUSICデイリーソングランキングで1位を獲得した」と発表した。

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続けて「この曲は公開直後、1時間単位で集計されるリアルタイムランキングで首位に直行し、デイリーランキングでも3日連続で1位を守った」と明らかにした。

さらに今回の新アルバムは、日本のオリコン最新ランキング（4月15日付）の「デイリーアルバムランキング」で2位にランクイン。前日に首位を獲得したのに続き、2日連続で上位を維持し、ロングヒットを予感させている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

TOMORROW X TOGETHERは、韓国チャートでもその人気を示している。

韓国の音源チャートBugsのデイリーチャートでも『Stick With You』は3日連続（4月13〜15日付）で1位を記録し、Melonではデイリートップ100にランクインした。

発売初日にミリオンセラーを達成し、音源チャートでも意味のある成績を収めているTOMORROW X TOGETHERは、今後も音楽番組活動を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）