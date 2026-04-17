「浮世絵ビックリマン」ロッテオンライン限定で“6000セット” 並べて完成する1枚絵に注目
ロッテは、「浮世絵ビックリマンチョコセット 特別シールホルダーおまけ付き」を、4月21日正午から4月23日午後11時59分59秒までの期間で抽選販売する。ロッテオンラインショップ限定で、6000セットの数量限定企画となる。
【写真】全12枚のキャラクターを並べると巨大な1枚絵が完成
本商品は、4月21日発売の「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱（合計60個）に、特別シールホルダー1冊が付属するセット。シールホルダーは、オンラインショップ史上初となる4列3段の特別仕様で、通常の3列1段とは異なる構成となっている。
このホルダーの最大の特徴は、全12枚のキャラクターシールを並べることで、背景に葛飾北斎の『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』をモチーフにした巨大な1枚絵が完成する点にある。ビックリマンのコレクション要素に、日本美術の代表作を融合させた演出で、視覚的な楽しみを高めている。
販売は抽選方式で、応募にはロッテ公式オンラインモール会員およびメルマガ会員であることが条件となる。価格は8424円（税込、送料無料、クール手数料無料）。応募は専用ページから受け付ける。
【写真】全12枚のキャラクターを並べると巨大な1枚絵が完成
本商品は、4月21日発売の「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱（合計60個）に、特別シールホルダー1冊が付属するセット。シールホルダーは、オンラインショップ史上初となる4列3段の特別仕様で、通常の3列1段とは異なる構成となっている。
販売は抽選方式で、応募にはロッテ公式オンラインモール会員およびメルマガ会員であることが条件となる。価格は8424円（税込、送料無料、クール手数料無料）。応募は専用ページから受け付ける。