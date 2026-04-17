見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の16日に放送された第14回の平均世帯視聴率が13・3％（関東地区）だったことが17日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第1回の14・9％。平均個人視聴率は7・1％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい…一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって…。