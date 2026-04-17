倉科カナ、無邪気すぎる綾瀬はるかに困惑？「待ち時間で『私はゾウさんになるんだよ』って…」
俳優の綾瀬はるかが、16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります」（後7：00〜後8：54）に出演。ゴチメンバーの倉科カナから、ドラマ共演時の“秘話”を明かされる一幕があった。
【動画】これはモテるわ…中学時代の綾瀬はるか
羽鳥慎一アナから「倉科さん、綾瀬さんとドラマで共演した時にちょっと困ったことが…？」と向けられた倉科は「ちょっと、シーンの待ち時間で、綾瀬さんが話しかけに来てくださって。（綾瀬が）『私、ホクロ、ここ2つあるんだよ。私はゾウさんになるんだよ』って。ホクロでゾウさんを作ってくださって…。でも、どうやってリアクションしたらいいか…」と回顧。
綾瀬は、実際にホクロの位置を紹介しつつ「こうやって見せたんだと思う。っていうのを、なんか話しかけちゃったんだと思う」とポツリ。増田貴久が「でも、それ（倉科）カナちゃんが悪いよね。『すごーい！ゾウさんだ！』みたいな（反応をしてもよいのでは）」と笑いを交えながら呼びかけると、倉科が「ただ、そのシーン、私が刺されて、病室で寝ているところだったんです」と打ち明け、笑いを誘っていた。
ゴチバトルの舞台は、目黒区のウエスティンホテル東京内にある日本料理「舞」。斬新で華麗な盛り付けが施された新感覚の和食が味わえる。設定金額は2万5000円で、自腹額は8人で20万円前後。今回のテーマは「お疲れさま！癒やしゴチ」。スタジオにはさまざまな癒やしグッズを用意された。
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羽鳥慎一アナから「倉科さん、綾瀬さんとドラマで共演した時にちょっと困ったことが…？」と向けられた倉科は「ちょっと、シーンの待ち時間で、綾瀬さんが話しかけに来てくださって。（綾瀬が）『私、ホクロ、ここ2つあるんだよ。私はゾウさんになるんだよ』って。ホクロでゾウさんを作ってくださって…。でも、どうやってリアクションしたらいいか…」と回顧。
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