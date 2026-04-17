吉川ひなの、活動再開を発表 沖縄拠点に新たなスタート
【モデルプレス＝2026/04/17】モデルでタレントの吉川ひなのが4月17日、自身のSNSを通じ、新たなマネージメント契約のもと活動を再スタートすることを発表した。
【写真】沖縄留学中・美人モデル、次女の日焼けしたワンピース姿
吉川は、これまで第一線で活躍する一方、近年は沖縄を拠点に生活し、子育てを中心とした日々を送りながら、自身の在り方や生き方について見つめ直す時間を過ごしてきた。SNSでは「子どもたちとの生活が始まってから、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました」とこれまでを振り返り、「このタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」とコメント。さらに、「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな」とも明かしており、今後はメディア出演も視野に入れながら、段階的に活動の幅を広げていくとみられる。
子どもたちとの生活を大切にしながら、自分らしいペースで社会と関わっていきたいという思いのもと、新たなステージへ踏み出す吉川の今後の動向に注目が集まる。（modelpress編集部）
13歳で芸能界デビュー。瞬く間にトップモデルとして注目を集め、1993年の伊勢丹広告で時代を象徴するファッ ションアイコンとして話題に。その後、映画やドラマにも出演し、1998年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。 CM起用社数最多、ベストジーニスト受賞など数々の賞を受賞し、時代を代表する存在となる。2004年にはパリコ レクションにも出演し、国内外で活躍。 2011年よりハワイへ移住。自然に寄り添うオーガニックな暮らしを実践しな がら3児の母として子育てを行い、そのライフスタイルやフィロソフィーが共感を集める。起業家として、コスメブラン ド「REAtoA」、ジュエリーブランド「ELENA＆C」をプロデュース。サステナビリティやウェルビーイングを軸に活動を 展開。現在は3人の子どもと沖縄を拠点に活動している。 2024年、フェアトレード・ジャパン団体アンバサダー就任。
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◆吉川ひなの、沖縄拠点で新たなスタート
吉川は、これまで第一線で活躍する一方、近年は沖縄を拠点に生活し、子育てを中心とした日々を送りながら、自身の在り方や生き方について見つめ直す時間を過ごしてきた。SNSでは「子どもたちとの生活が始まってから、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました」とこれまでを振り返り、「このタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」とコメント。さらに、「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな」とも明かしており、今後はメディア出演も視野に入れながら、段階的に活動の幅を広げていくとみられる。
◆吉川ひなのプロフィール
13歳で芸能界デビュー。瞬く間にトップモデルとして注目を集め、1993年の伊勢丹広告で時代を象徴するファッ ションアイコンとして話題に。その後、映画やドラマにも出演し、1998年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。 CM起用社数最多、ベストジーニスト受賞など数々の賞を受賞し、時代を代表する存在となる。2004年にはパリコ レクションにも出演し、国内外で活躍。 2011年よりハワイへ移住。自然に寄り添うオーガニックな暮らしを実践しな がら3児の母として子育てを行い、そのライフスタイルやフィロソフィーが共感を集める。起業家として、コスメブラン ド「REAtoA」、ジュエリーブランド「ELENA＆C」をプロデュース。サステナビリティやウェルビーイングを軸に活動を 展開。現在は3人の子どもと沖縄を拠点に活動している。 2024年、フェアトレード・ジャパン団体アンバサダー就任。
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