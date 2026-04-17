トラックなどの燃料となる「軽油」をめぐって話し合って価格を決めるカルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いが強まったとして、公正取引委員会が販売会社5社を刑事告発しました。

公正取引委員会は、去年9月、都内の運送業者らに向け販売する軽油の価格を繰り返し調整したとして、石油販売会社8社に強制調査を行っていました。

公正取引委員会は17日、このうち、「東日本宇佐美」、「ENEOSウイング」、「エネクスフリート」、「キタセキ」、「共栄石油」の5社を独占禁止法違反の疑いで刑事告発しました。

これまでの取材で各社の担当者が通称「フリート会」と呼ばれる会合を定期的に開き、長期間にわたり価格を調整していたことがわかっていますが、公正取引委員会によりますと、5社の担当者らは、2024年、都内の飲食店に集まり、軽油の仕入れ値が上がったため、販売価格を1リットルあたり2円引き上げることを決めるなどした疑いが持たれています。

告発を受けた東京地検特捜部も今年3月に各社に家宅捜索をしたほか関係者に事情聴取をしていて、近く刑事処分について判断を出すものとみられます。