元“夢アド”荻野可鈴、第2子女児出産「私たちの元に産まれてきてくれてありがとう」
元夢みるアドレセンスの荻野可鈴（30）が16日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児を出産したことを報告した。
【写真】生まれたばかりの我が子！第2子女児出産を伝えた荻野可鈴
荻野は、我が子の写真を添えて「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せなお産でした。里帰り出産だったので、入院期間中、初めてパパとママがいない環境で頑張ってくれている息子を1秒でも早くぎゅーっと抱きしめたいっ。家族4人で暮らすのが今の楽しみ。私たちの元に産まれてきてくれてありがとう」と記している。
荻野は1995年10月12日生まれ、山梨県出身。A型。アイドルグループ・夢みるアドレセンスの元メンバーで、2019年12月に同グループを卒業。24年4月に結婚と妊娠を報告、同年7月に第1子男児出産を伝えた。
【写真】生まれたばかりの我が子！第2子女児出産を伝えた荻野可鈴
荻野は、我が子の写真を添えて「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せなお産でした。里帰り出産だったので、入院期間中、初めてパパとママがいない環境で頑張ってくれている息子を1秒でも早くぎゅーっと抱きしめたいっ。家族4人で暮らすのが今の楽しみ。私たちの元に産まれてきてくれてありがとう」と記している。
荻野は1995年10月12日生まれ、山梨県出身。A型。アイドルグループ・夢みるアドレセンスの元メンバーで、2019年12月に同グループを卒業。24年4月に結婚と妊娠を報告、同年7月に第1子男児出産を伝えた。