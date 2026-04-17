ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本人初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一ペアが１７日、ＳＮＳで今季限りの引退を発表した。フジテレビ系「ノンストップ！」でもこのニュースを伝えたが、バナナマンの設楽統が発表文書の一部に興味を示した。

りくりゅうペアはＳＮＳで引退を発表。その中に、今後について「これからもペアを日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに２人で挑戦していきます」という一文があった。

これに設楽は「新しいこと」という部分に反応。「競技スケートは引退だけど、スケートはやるのかな？アイスショーとか」と切り出し「でも『新しいこと』って言ってます。『新しいこと』ってなんだ？ってみんな思ってる」とも話した。

コーチや指導者？という声も上がったが、設楽は「２人にとって新しいことかな？それとも今まで誰も見たことのない新しいことなのかな」とワクワク。そして「多分、お２人の滑っている姿はまだみられるのかなって希望はある」と言うと、カンニング竹山も「逆に我々にとっては見やすくなるんじゃない？選手の時代はチケットとか大変。ショーで（全国を）回ってくれると、意外とみんなが（見られるのでは）」と話していた。