開催：2026.4.17

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 2 [オリオールズ]

MLBの試合が17日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。

1回裏、3番 ホセ・ラミレス 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 2-0 BAL

5回裏、1番 スティーブン・クワン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-0 BAL

6回裏、5番 ジョージ・バレラ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-0 BAL

9回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 4球目を打ってライトへの犠牲フライでオリオールズ得点 CLE 4-1 BAL、3番 ピート・アロンソ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 CLE 4-2 BAL

試合は4対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで0勝2敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 09:44:14 更新