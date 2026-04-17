佐野海舟＆川颯太が先発のマインツ、２−０→衝撃の０−４惨敗で欧州８強敗退。SDらが率直発言「全く歯が立たなかった。当然の結果だ。重要なのは…」
現地４月16日に開催されたカンファレンスリーグ準々決勝の第２レグで、佐野海舟と川粼颯太を擁するマインツ（ドイツ）が、ストラスブール（フランス）と敵地で対戦。２−０で快勝した第１レグに続いて、日本人MF２人が揃って先発したなか、０−４で惨敗し、ベスト４進出を逃した。
開始26分で先制を許すと、35分、69分、74分にも失点。次々にゴールネットを揺らされた一方、自分たちは１点も奪えず、ホームとは真逆のゲームとなった。
クラブ公式サイトによれば、マインツのスポーツディレクターを務めるクリスティアン・ハイデル氏は「今日は全く歯が立たなかったと認めざるを得ない。トップクラスのチームを相手に、２戦合計で敗退したのは当然の結果だ」と率直に発言。その上で、今後に向けて次のように語った。
「重要なのは胸を張ってこの大会を去ることだ。今日のストラスブールは手強すぎた。これが我々に長期的なダメージを与えることはない。自分たちがどんなチームか分かっている。とはいえ、今日は悲しい。２−０でリードしてフランスへ遠征すれば、勝ち抜ける希望を持つものだ。今回は叶わなかったが、前へ進む。素晴らしい経験ができた。今は辛い。明日の朝には帰国し、ボルシアMG戦に集中する」
また、中盤でフル出場したドイツ代表のパウル・ネーベルも「今日は完全に圧倒された」と、完敗を認めると同時に、込み上げる悔しさを伝えた。
「ファストレグで良いスタートを切っていただけに、本当に痛い。自分たちに正直にならなければならず、言い訳はできない。こんなプレーは許されない。週末の試合ではこれを修正する必要がある。ヨーロッパでの経験は、さらなる意欲を掻き立ててくれる。将来に向けて、この経験から学べるよう願っている」
現在ブンデスリーガで９位のマインツは、中２日で、町野修斗や高井幸大が所属する14位のボルシアMGと相まみえる。気持ちを切り替え、勝点３を手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アシストも日本人！佐野海舟が衝撃のミドル弾
開始26分で先制を許すと、35分、69分、74分にも失点。次々にゴールネットを揺らされた一方、自分たちは１点も奪えず、ホームとは真逆のゲームとなった。
「重要なのは胸を張ってこの大会を去ることだ。今日のストラスブールは手強すぎた。これが我々に長期的なダメージを与えることはない。自分たちがどんなチームか分かっている。とはいえ、今日は悲しい。２−０でリードしてフランスへ遠征すれば、勝ち抜ける希望を持つものだ。今回は叶わなかったが、前へ進む。素晴らしい経験ができた。今は辛い。明日の朝には帰国し、ボルシアMG戦に集中する」
また、中盤でフル出場したドイツ代表のパウル・ネーベルも「今日は完全に圧倒された」と、完敗を認めると同時に、込み上げる悔しさを伝えた。
「ファストレグで良いスタートを切っていただけに、本当に痛い。自分たちに正直にならなければならず、言い訳はできない。こんなプレーは許されない。週末の試合ではこれを修正する必要がある。ヨーロッパでの経験は、さらなる意欲を掻き立ててくれる。将来に向けて、この経験から学べるよう願っている」
現在ブンデスリーガで９位のマインツは、中２日で、町野修斗や高井幸大が所属する14位のボルシアMGと相まみえる。気持ちを切り替え、勝点３を手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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