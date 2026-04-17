フライブルクは今季ELの“主役”となれるか…元ドイツ代表DF「決勝に進める自信は十分ある」
フライブルクは16日、ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝セカンドレグでセルタを3−1で破り、2戦合計スコアを6−1として準決勝へ駒を進めた。試合後、フライブルクに所属する元ドイツ代表DFマティアス・ギンターが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して試合を振り返った。
リーグフェーズを7位で終えたフライブルクは、ラウンド16で日本代表MF伊東純也を擁するゲンク（ベルギー）を2戦合計5−2で破って準々決勝へ進出。本拠地開催のファーストレグを3−0で制すと、セルタの本拠地へ乗り込んだセカンドレグでも、33分にクロアチア代表FWイゴール・マタノヴィッチが豪快なボレーシュートを突き刺して先手を取る。
続く36分には、ドイツ人MFヤン・ニクラス・ベステとのパス交換から、ペナルティエリア内に顔を出した日本代表MF鈴木唯人が右足でゴールネットを揺らし、フライブルクが2点をリード。後半立ち上がりの50分には、ゴール前のこぼれ球にいち早く反応した鈴木が、自身この日2点目を奪った。フライブルクは終盤に1点を返されたものの、2戦合計スコアは6−1でタイムアップの笛が吹かれた。
試合後、ギンターは「本当に嬉しいよ」と喜びを口にする。「立ち上がりの時間帯は難しかった。なぜなら、ここはセルタのホームで、彼らのサポーターが大声援を送っていたからだ」と、アウェイゲームだからこその難しさを明かしたが、「でも、今日も先制点を奪い、チームとして粘り強さを見せることができた」と続け、180分間を総合するとパーフェクトに近い試合運びだったと主張した。
「先制点は僕らにとって非常に大きかったね。ファーストレグを3−0で終えていたこともあり、本当に今日の先制点は絶好のタイミングだった。すぐに追加点を奪ってリードを広げることができたけれども、僕らはこの2試合を通じて、決して気を緩めることなく、完璧に近い戦いを見せられたと思う」
過去、フライブルクのUEFA主催大会における最高成績は、日本代表MF堂安律（現：フランクフルト）が在籍していた2022−23シーズンと翌2023−24シーズンに成し遂げたベスト16。今季、準々決勝、そして準決勝と、続けざまに“史上初”を達成しているが、ドイツ代表の一員としてFIFAワールドカップブラジル2014優勝も経験しているギンターは、経験豊富なベテランの立場から次のように発言。タイトルへの意欲を言葉にした。
「これで準決勝進んだけれども、もちろん、決勝に進みたいと思っている。厳しいことを言うと、こうしたカップ戦では、決勝進出以外は意味がないんだ。準決勝は2試合ともに厳しい戦いになることは分かっているけれども、今の僕らならば、決勝に進める自信は十分にある」
リーグフェーズを7位で終えたフライブルクは、ラウンド16で日本代表MF伊東純也を擁するゲンク（ベルギー）を2戦合計5−2で破って準々決勝へ進出。本拠地開催のファーストレグを3−0で制すと、セルタの本拠地へ乗り込んだセカンドレグでも、33分にクロアチア代表FWイゴール・マタノヴィッチが豪快なボレーシュートを突き刺して先手を取る。
試合後、ギンターは「本当に嬉しいよ」と喜びを口にする。「立ち上がりの時間帯は難しかった。なぜなら、ここはセルタのホームで、彼らのサポーターが大声援を送っていたからだ」と、アウェイゲームだからこその難しさを明かしたが、「でも、今日も先制点を奪い、チームとして粘り強さを見せることができた」と続け、180分間を総合するとパーフェクトに近い試合運びだったと主張した。
「先制点は僕らにとって非常に大きかったね。ファーストレグを3−0で終えていたこともあり、本当に今日の先制点は絶好のタイミングだった。すぐに追加点を奪ってリードを広げることができたけれども、僕らはこの2試合を通じて、決して気を緩めることなく、完璧に近い戦いを見せられたと思う」
過去、フライブルクのUEFA主催大会における最高成績は、日本代表MF堂安律（現：フランクフルト）が在籍していた2022−23シーズンと翌2023−24シーズンに成し遂げたベスト16。今季、準々決勝、そして準決勝と、続けざまに“史上初”を達成しているが、ドイツ代表の一員としてFIFAワールドカップブラジル2014優勝も経験しているギンターは、経験豊富なベテランの立場から次のように発言。タイトルへの意欲を言葉にした。
「これで準決勝進んだけれども、もちろん、決勝に進みたいと思っている。厳しいことを言うと、こうしたカップ戦では、決勝進出以外は意味がないんだ。準決勝は2試合ともに厳しい戦いになることは分かっているけれども、今の僕らならば、決勝に進める自信は十分にある」