激闘の末にベスト４進出も…フィルミーノら強力攻撃陣に苦戦した神戸、主将の山川哲史は反省を口に「さらに難しい試合にしてしまいました」【ACLE】
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、アル・サッド（カタール）と対戦した。
開始６分に先制を許した神戸は、24分に大迫勇也のヘッド弾で追いつくも、後半に入って61分と65分に立て続けに失点。２点のビハインドを負う。それでも、74分に井手口陽介のゴールで１点差に詰め寄ると、90＋３分には武藤嘉紀が起死回生の同点弾を決めてタイスコアとする。３−３のまま延長戦を経ても決着がつかず、PK戦を５−４で制して勝ち上がりを決めた。
激闘を終えた主将の山川哲史は試合後のフラッシュインタビューで、「自分たちがボールを持つ時間も長く、チャンスも数多く作れていましたが、決めるべきところを決め切れなかった部分がたくさんあり、試合を難しくしてしまいました」と振り返った。
続けて、元ブラジル代表FWロベルト・フィルミーノらを擁するアル・サッドの強力な攻撃陣にも言及し、「前線の能力の高い選手たちに個人で負けてしまい、失点してしまったことで、さらに難しい試合にしてしまいました」と分析した。
それでも、「なんとか最後に追いつき、PKで勝つことができて良かった」と口にし、「まだ次があるので、しっかり準備して、今日の反省を活かしてより勝つ確率を上げられるように取り組んでいきます」と先を見据えた。
また、最後まで声援を送り続けたサポーターへは「遠いサウジアラビアまで応援に来てくださり、一人ひとりが本当に大きい声を出して、相手のサポーターにも負けないくらいの声を送ってくださったおかげで、最後に誰も諦めることなく戦い抜けました」と感謝を伝え、「テレビで見てくれている方たちもいると思うので、そういった方たちの想いもすべて背負ってピッチで戦って、必ず勝ちたい」と宣言した。
アジアの頂点まであと２勝。準決勝は20日に行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始６分に先制を許した神戸は、24分に大迫勇也のヘッド弾で追いつくも、後半に入って61分と65分に立て続けに失点。２点のビハインドを負う。それでも、74分に井手口陽介のゴールで１点差に詰め寄ると、90＋３分には武藤嘉紀が起死回生の同点弾を決めてタイスコアとする。３−３のまま延長戦を経ても決着がつかず、PK戦を５−４で制して勝ち上がりを決めた。
続けて、元ブラジル代表FWロベルト・フィルミーノらを擁するアル・サッドの強力な攻撃陣にも言及し、「前線の能力の高い選手たちに個人で負けてしまい、失点してしまったことで、さらに難しい試合にしてしまいました」と分析した。
それでも、「なんとか最後に追いつき、PKで勝つことができて良かった」と口にし、「まだ次があるので、しっかり準備して、今日の反省を活かしてより勝つ確率を上げられるように取り組んでいきます」と先を見据えた。
また、最後まで声援を送り続けたサポーターへは「遠いサウジアラビアまで応援に来てくださり、一人ひとりが本当に大きい声を出して、相手のサポーターにも負けないくらいの声を送ってくださったおかげで、最後に誰も諦めることなく戦い抜けました」と感謝を伝え、「テレビで見てくれている方たちもいると思うので、そういった方たちの想いもすべて背負ってピッチで戦って、必ず勝ちたい」と宣言した。
アジアの頂点まであと２勝。準決勝は20日に行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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