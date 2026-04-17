7月2日に開幕する「七月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、26日まで）の演目と配役が17日、発表となった。

昼の部では「末広がり」「時今也桔梗旗揚」「御浜御殿綱豊卿」が上演される。御浜御殿綱豊卿はダブルキャストで実施。Aプロは片岡仁左衛門（82）が綱豊卿、松本幸四郎（53）が助右衛門を勤める。Bプロは2018年の「新春浅草歌舞伎」以来、2度目となる尾上松也の綱豊卿（41）、初役となる中村隼人（32）の助右衛の配役で上演される。

夜の部は「鎌髭」「神明恵和合取組」「春興鏡獅子」が舞台にかかる。

1月の新橋演舞場で好評を博した市川團十郎（48）、市川ぼたん（14）、市川新之助（13）の3人による鏡獅子が早くも再演。舞踊演目の名作で、古典の名作と人気作が並ぶ盛夏の本公演を締めくくる。

今年は歌舞伎座の創設者であり、鏡獅子の作者でもある福地桜痴の没後120年にあたる。劇聖と呼ばれた九代目團十郎が1893年に初演した時は、娘の二代目市川翠扇と二代目市川旭梅が胡蝶の精を勤めた。初演から133年の時を経て、当代の團十郎がぼたん、新之助とともに成田屋の伝統を今に届ける。