ベルリン支局 工藤彩香

ドイツ人は店先で待つことが嫌いと言われるが、ベルリン中心部シェーネベルク地区にあるパン屋は別物だ。

２０２２年に開業した「ヨハン・ベッカライ」では、店内から漂う焼きたてのパンの香りに引き寄せられるように、客が行列を作っていた。

かむほどに広がる豊かな香りと穀物のうまみ

売れ筋の一つは、古代ライ麦の全粒粉パン（７５０グラム、６ユーロ）。ずっしりと重い焦げ茶色のパンを薄切りにして一口食べると、力強い酸味を感じる。食感はしっとり。かむほどに、豊かな香りと穀物のうまみが口いっぱいに広がっていく。地味な見た目からは想像出来ない味わいだ。

「最高においしいパンはサワードウ（サワー種）でしか焼けないんだ」。店主でパン職人のヨハン・クレーターさん（４０）は説明する。サワードウとは、小麦粉やライ麦粉に水を加え、天然酵母で発酵させたパン種だ。

古代からパン作りに使われてきたサワードウは、１９世紀に普及した発酵が早いイーストに取って代わられたが、健康志向の高まりで再び脚光を浴びている。米国や北欧で人気に火がつき、流行に敏感なベルリンでは専門店が増えている。

ヨハン・ベッカライでは、古代穀物の一種であるスペルト小麦を２４時間発酵させたサワードウを使う。これに石臼でひいた古代ライ麦の全粒粉、水、海塩を混ぜてパン生地をこね、室温で３時間、または冷蔵庫に一晩寝かせる。長時間熟成させることで香りが格段に引き立つ。３００度に熱したオーブンで１０分、２００度で４０分焼けば完成だ。

原料にもこだわり、有機栽培された穀物しか使わない。古代エジプトで食されたエンマー小麦など、希少な古代穀物も積極的に取り入れている。

テイラーさんもパン作り

米人気歌手テイラー・スウィフトさんもサワードウを使ったパン作りに励み、ＳＮＳで話題になっている。サワードウに名前をつけると良い種になるといい、パン作りを始めた我が家は「エリー」と呼んでいる。

独に３２００種、地方色豊か

ドイツパン研究所によると、ドイツには約３２００種類のパンが存在する。

豊かなパン文化は、地域の気候や農業と深く結びついている。

冷涼で雨が多い北部や東部では、痩せた土地でも育つライ麦のパンが主流となった。一方、温暖で肥沃（ひよく）な土地が広がる南部では小麦栽培が盛んで、軽くて柔らかい小麦パンが好まれてきた。穀物の配合比率や、ナッツや種子との組み合わせ、焼き方や形の違いなど、各地で独自のパンが生まれた。

パン職人を養成するワインハイム・ドイツ国立製パン学校のトーマス・ムシェルクナウツ校長（５２）は、ドイツが他国のパン文化の受け入れに寛容だったことも要因だと指摘する。「ドイツにはサワードウブレッド、イタリアのチャバタ、フランスのクロワッサンなどが共存する。この多様性こそがドイツのパン文化の魅力だ」と語る。

ドイツでパン職人として独立するには国家資格「マイスター」を取得しなければならない。ドイツのパン文化を継承しようと、同校では国内外から集まった若者らが修業に励んでいる。

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国内外の総支局長が、地域の自慢の味を紹介します。