成果を支える新拠点！ ExeDrive「新オフィス」

記事ポイント 株式会社ExeDriveが大阪・本町に自社スタジオ付き新オフィスを開設株式会社ExeDriveがYouTube運用の企画から撮影、編集、運用まで一貫対応株式会社ExeDriveがポッドキャストやライブ配信向けサービスも強化 株式会社ExeDriveが大阪・本町に自社スタジオ付き新オフィスを開設株式会社ExeDriveがYouTube運用の企画から撮影、編集、運用まで一貫対応株式会社ExeDriveがポッドキャストやライブ配信向けサービスも強化

ExeDriveが大阪・本町にスタジオ機能を備えた新オフィスを開設しています。

ExeDriveがYouTube運用を強化し、撮影環境と対応体制の充実で企業ニーズに応えています。

ExeDrive「新オフィス」

移転日：2026年4月1日新事務所所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3-8 Calabaza 6階会社名：株式会社ExeDrive代表：浦川 大将

ExeDriveが自社スタジオを核とした制作拠点を整え、企業向けYouTube運用の品質と対応スピードを高めています。

ExeDriveが累計1億回再生以上、売上貢献実績10億円以上の運用実績を活かし、大阪での存在感をさらに強めています。

運用実績

年間企画・撮影・編集本数：1000本以上支援企業の総再生回数：1億回以上YouTube経由の月間売上貢献：9,000万円以上（クライアント事例）総売上貢献実績：10億円以上

ExeDriveが解体業やスクラップ業、タイヤホイール販売業など幅広い分野の企業ブランディングをYouTubeで支えています。

ExeDriveが戦略立案から制作、運用まで一気通貫で担い、継続しやすいチャンネル運営を実現しています。

スタジオ設備

設備：撮影スタジオ設備：グリーンバック対応設備：音響設備・撮影機材設備：ポッドキャスト配信スタジオ

新オフィスが撮影から配信まで対応できる設備を備え、高品質な映像制作を進めやすい環境を用意しています。

新オフィスがクライアント企業の幅広い発信ニーズに応える拠点として機能しています。

制作環境

設備：広々とした社員作業スペース

社員作業スペースが制作業務を進めやすい環境を支え、企画や編集の連携をスムーズにしています。

打ち合わせ環境

設備：会議室完備

会議室がクライアントとの打ち合わせや社内ディスカッションを進めやすくし、制作体制の強化につながっています。

今後の展開

取り組み：YouTube運用契約クライアントへのスタジオ使用権付与取り組み：ポッドキャスト・ライブ配信サービスの提供開始取り組み：映像制作・マーケティング人材の採用強化目標：大阪No.1 YouTube運用会社の確立

ExeDriveがスタジオ開放や新サービス展開を通じて、企業の情報発信をさらに支えています。

ExeDriveが設備と人材の両面を強化し、YouTube活用を本格化したい企業に向けた体制を広げています。

代表

浦川大将代表が今回の移転を次のステージへの宣言と位置づけ、提供価値の拡大に力を入れています。

ExeDriveが設備と人、体制を整え、YouTubeに本気で取り組む企業に選ばれる会社を目指しています。

ExeDriveの新オフィスは、撮影環境と制作体制をまとめて強化した拠点です。

ExeDriveの取り組みは、YouTube運用を強化したい企業にとって相談しやすい選択肢になります。

新オフィスの設備拡充によって、映像制作から配信までの対応幅も広がっています。

ExeDriveの新オフィスの紹介でした。

よくある質問

Q. ExeDriveの新オフィスはどこにありますか？

A. ExeDriveの新オフィスは大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3-8 Calabaza 6階にあります。

Q. ExeDriveはどのようなサービスに対応していますか？

A. ExeDriveはYouTubeチャンネルの企画、撮影、編集、運用代行に加え、映像制作、ポッドキャスト、ライブ配信関連サービスに対応しています。

Q. ExeDriveの新オフィスにはどのような設備がありますか？

A. ExeDriveの新オフィスには撮影スタジオ、グリーンバック対応設備、音響設備、撮影機材、ポッドキャスト配信スタジオ、社員作業スペース、会議室があります。

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