著名人価値の新流通設計！ ポイント機構「有名人の価値を見つけてつなぐ特許」

記事ポイント 株式会社ポイント機構が著名人の顔・動画・声などの利用申込から実績連動の料金計算までを一体化した特許を取得特許番号7837527号は利用条件の可視化やおすすめ表示、記録管理、相続人への承継設定まで含む仕組み株式会社ポイント機構と株式会社Kトラストの事業情報もあわせて確認できる 株式会社ポイント機構が著名人の顔・動画・声などの利用申込から実績連動の料金計算までを一体化した特許を取得特許番号7837527号は利用条件の可視化やおすすめ表示、記録管理、相続人への承継設定まで含む仕組み株式会社ポイント機構と株式会社Kトラストの事業情報もあわせて確認できる

ポイント機構が、有名人の顔や動画、声などの価値を見つけてつなぐ仕組みに関する特許を取得します。

特許番号7837527号は、利用条件の表示から申込み、使用実績の取得、料金計算までを一体化した情報処理技術です。

ポイント機構は、使う側と使われる側の双方が活用しやすい仕組みとして展開します。

ポイント機構「有名人の価値を見つけてつなぐ特許」

特許番号：7837527号発明の名称：情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラム登録日：令和8年3月23日発表日：2026年4月7日発表元：株式会社ポイント機構

特許番号7837527号は、有名人の顔や動画、声などを登録し、利用範囲や料金を表示したうえで申込みを受け付ける仕組みです。

特許番号7837527号は、使用実績を集計して料金を計算し、分配や承継までつなげる流れをひとつにまとめています。

仕組み

特許番号7837527号は、素材の登録、条件表示、申込み受付、利用実績の取得、料金計算を順につなげて運用します。

特許番号7837527号は、同じ記録の重複計上を防ぎ、記録の遅れにも対応しやすい設計です。

特許番号7837527号は、本人の死後にあらかじめ定めた相続人へ価値を引き継ぐ設定にも対応します。

活用イメージ

特許番号7837527号は、大きな初期契約だけに頼らず、販売数や再生数などの実績に応じて対価を計算しやすい点が特徴です。

特許番号7837527号は、中小企業や小規模な企画でも必要な期間と範囲を選んで利用しやすい形を目指します。

解決を目指す課題

特許番号7837527号は、有名人の利用条件や料金が見えにくい従来の課題を改善します。

特許番号7837527号は、利用実績と支払いが結び付きにくい契約の分かりにくさを減らします。

特許番号7837527号は、引退後や活動後の価値が途切れやすい状況に対して、長く活用できる道を示します。

発明者コメント

竹内祐樹氏は、引退後のアスリートや芸能人の収入機会を広げたい相談が発明のきっかけになったとコメントしています。

竹内祐樹氏は、名前や顔、声、努力の積み重ねを単発で終わらせず、家族を含めて未来へつなげる仕組みを形にしたい考えを示しています。

ポイント機構について

会社名：株式会社ポイント機構代表者：代表取締役 竹内 祐樹本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室設立日：2021年12月24日決算期：3月

ポイント機構は、A-GELブランドで社会課題の改善と解決に向けた取り組みを進める企業です。

Kトラストについて

会社名：株式会社Kトラスト代表者：代表取締役 平川 智子・平川 和典本社：愛知県名古屋市守山区下志段味1-3313ポイント機構との関係：A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカードの総代理店

Kトラストは、ポイント機構の総代理店の立ち位置を担う企業です。

ポイント機構の新特許は、有名人の価値を見つけやすくし、使いやすくし、長くつなぐ仕組みとして注目されます。

特許番号7837527号は、利用条件の見える化と実績連動の対価設計によって、企画の始めやすさを高めます。

ポイント機構は、登録する人、利用する企業、受け取るファンの接点を広げる展開を見据えます。

ポイント機構が取得した新特許の紹介でした。

よくある質問

Q. 特許番号7837527号はどのような仕組みですか？

A. 特許番号7837527号は、有名人の顔や動画、声などを登録し、利用条件の表示、申込み受付、使用実績の取得、料金計算までを一体化した仕組みです。

Q. 特許番号7837527号は誰に向けた仕組みですか？

A. 特許番号7837527号は、素材を登録する著名人側と、その素材を利用したい企業や店舗、イベント主催者側の双方に向けた仕組みです。

Q. ポイント機構の特許はどんな点が特徴ですか？

A. ポイント機構の特許は、利用条件の見える化、実績に応じた料金計算、重複記録の防止、相続人への承継設定まで含む点が特徴です。

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