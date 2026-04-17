浜焼きで味わう島の海鮮！ 淡路島タコステ「海鮮バーベキュー」

記事ポイント 淡路島タコステが手ぶらで楽しめる海鮮バーベキューを提供しています。淡路島タコステが寿司中心のフードコートメニューを刷新しています。淡路島タコステが週末限定で串焼き販売を実施しています。 淡路島タコステが手ぶらで楽しめる海鮮バーベキューを提供しています。淡路島タコステが寿司中心のフードコートメニューを刷新しています。淡路島タコステが週末限定で串焼き販売を実施しています。

淡路島タコステが淡路島の海の幸を楽しめる新メニューを展開しています。

淡路島タコステが海鮮バーベキューの開始とフードコートの刷新で立ち寄り先としての魅力を高めています。

淡路島タコステが海鮮から寿司、串焼きまでそろう観光複合施設として利用しやすさを広げています。

淡路島タコステ「海鮮バーベキュー」

開始日：2026年4月7日施設名：淡路島タコステ所在地：兵庫県淡路市岩屋1414-27営業時間：10時〜17時フードコート営業時間（平日）：11時〜16時フードコート営業時間（土日祝）：11時〜17時電話番号：0799-64-7551

海鮮バーベキューが淡路島ならではの新鮮な魚介をその場で焼いて味わえる浜焼きスタイルを用意しています。

海鮮バーベキューが機材の準備や片付けなしで本格的な海鮮焼きを楽しめる食事体験を提供しています。

海鮮バーベキュー

海鮮盛り合わせ：1人前2,800円内容：アワビ、サザエ、はまぐり、たこ串、いか串、アジ干物淡路島の鱧と海鮮盛り合わせ：1人前3,800円内容：淡路島産の鱧、アワビたこ飯・みそ汁セット追加：500円予約推奨：前日17時まで

アワビが刺身でも食べられる鮮度のまま網焼きで味わえる点を魅力にしています。

アワビが焼き上がることで身の厚みとぷりぷりした食感を引き立てます。

寿司メニュー

海鮮ちらし寿司：1,100円10貫盛り：1,600円10貫盛りの特徴：淡路島産穴子を使用おまかせ8貫盛り：900円さわら寿司5貫：600円まぐろ寿司5貫：600円

フードコートメニューが観光客にも人気の寿司を中心に幅広い選択肢をそろえています。

寿司メニューが旬の魚や地元食材を気軽に楽しめる価格帯でそろっています。

串焼き販売

販売場所：屋外スペース販売日：毎週土日祝雨天時：中止販売商品：タコ串、イカ串、淡路牛串、焼き穴子

串焼き販売が週末のおでかけで立ち寄りやすい食べ歩きメニューを用意しています。

串焼き販売が海鮮バーベキューや寿司とあわせて楽しめる屋外グルメの選択肢を広げています。

淡路島タコステが海鮮を中心にした食の楽しみを一か所に集めています。

海鮮バーベキューが鮮度を生かした浜焼き体験を手ぶらで楽しめる点を強みにしています。

フードコートと串焼き販売が観光途中でも立ち寄りやすい食事の幅を支えています。

淡路島タコステ「海鮮バーベキュー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 海鮮バーベキューは予約できますか？

A. 海鮮バーベキューは前日17時までの予約が推奨されています。

Q. 海鮮バーベキューにはどんなメニューがありますか？

A. 海鮮バーベキューはアワビやサザエ、はまぐり、たこ串、いか串、アジ干物を盛り込んだ海鮮盛り合わせなどを用意しています。

Q. 串焼き販売はいつ利用できますか？

A. 串焼き販売は屋外スペースで毎週土日祝に実施し、雨天時は中止します。

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