NiziU・AYAKA、モダンロマンティックな姿 ビューティー事情に迫る
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のAYAKAが、23日発売の雑誌『NAILEX 2026年6月号 SPECIAL EDITION』（カエルム）の表紙を飾る。
【写真】春っぽピンクビジュのNiziU・MAYUKA
AYAKAは「MODERN ROMANTIC」というテーマで甘さだけでは終わらない、今の時代に似合う16ページのモダンなファッションストーリーに登場する。インタビューでは日本、韓国をはじめグローバルに活躍するAYAKAのネイル＆ビューティ事情に迫る。
同誌は、今号からネイルアート、プロダクト、そしてアーティストを世界に発信する日英仕様のバイリンガルネイルマガジンとしてパワーアップする。
【写真】春っぽピンクビジュのNiziU・MAYUKA
AYAKAは「MODERN ROMANTIC」というテーマで甘さだけでは終わらない、今の時代に似合う16ページのモダンなファッションストーリーに登場する。インタビューでは日本、韓国をはじめグローバルに活躍するAYAKAのネイル＆ビューティ事情に迫る。
同誌は、今号からネイルアート、プロダクト、そしてアーティストを世界に発信する日英仕様のバイリンガルネイルマガジンとしてパワーアップする。