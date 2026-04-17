牡(か)蠣(き)のアヒージョ

温暖な気候と豊富な栄養分に恵まれた瀬戸内市の虫（むし）明（あげ）湾で育った養殖カキのアヒージョ。

ニンニクで香り付けしたエキストラバージンオリーブオイルでじっくりと煮込んだ。

全国から注文が舞い込む看板商品

地元で７代続く漁師が営む「牡蠣の家 しおかぜ」が１５年ほど前から販売。塩加減を調えるなど試行錯誤を経て商品化した。

２０１４年に地域の食材や料理を表彰する農林水産省主催のコンテスト「地場もん国民大賞」で金賞を獲得。今では全国から注文が舞い込む看板商品だ。

ぷりぷりで濃厚なカキの食感とオリーブオイルの香ばしさは相性も抜群。パスタやピラフの具材にするのがおすすめという。ミニトマトなどと一緒に小鍋で温めても格別な味だ。

「身がぷりぷり、多くのリピーターが」

「牡蠣の家 しおかぜ」加工場責任者の野崎厚子さん

「虫明のカキは『新鮮で身がぷりぷりしている』と好評で、多くのリピーターがいます。オリーブオイルも高品質なものを選んでいるので、ぜひ味わってみてください」

お取り寄せ

瓶詰１本１３０グラム１４５８円（税込み、送料別）。オンラインストアで注文できる。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。