「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ。4月16日の第1試合、BEAST Xの中田花奈（連盟）が登場。今シーズン、雀力とともにその美貌にもさらに磨きがかかった「純卓のインフルエンサー」が、入場シーンからファンの心を鷲掴みにした。

【映像】美顔＆美ボディ 中田花奈のいつもより長めのカメラ目線

乃木坂46の元メンバーであり、現在は自身がオーナーを務める麻雀カフェの経営、さらにはグラビア写真集が大ヒットを記録するなど、マルチな才能を発揮している中田。Mリーグ参戦3年目となる今期は、レギュラーシーズン個人7位という好成績をマークし、麻雀界全体から「完全に覚醒した」と極めて高い評価を受けている。

この日の入場シーンでは、これまでの不安げな様子は一切なく、自信に満ち溢れた力強い笑顔で姿を現した。トレードマークの端正な姿勢でお辞儀を済ませると、卓へと向かう道中、いつもより数秒長めの「カメラ目線」を披露。充実したコンディションを伺わせるその瑞々しい表情に、放送席と視聴者は一気に華やいだ。

心技体が完璧に整ったその姿に、ファンからは「なんという麗しさ」「はいカワイイ」「いい表情だね中田さん」「かわいさレベチ」「かわいすぎる」「今日、いつもよりかわいいな」と、絶賛のコメントが次々と寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

