4月17日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

大きな崩れではないが…一時的に雨のところも

今日は高気圧が東に抜け、熊本県内に湿った空気が流れ込んでいます。一日を通して曇りの予想で、所々で一時的に雨が降る天気になりそうです。すでに県内には少し雨雲が掛かっています。大きな崩れではなく、一時的に降って止んでいる時間の方が多いと思いますが、折り畳み傘を持っていると良さそうです。まとまった雨雲は九州の西の海上にあり直接は掛かりませんが、午前午後ともににわか雨の心配があるため、洗濯物は室内干しが良さそうです。

今朝の最低気温は熊本市で12.8℃でした。阿蘇市乙姫で6.9℃、山鹿市鹿北で8.5℃と1桁になり、少し寒い朝となりました。県南部は人吉市で11.8℃、天草市本渡で12.5℃と昨日より少し低く、朝はひんやりとしています。今日の最高気温は熊本市で23℃の予想で、昨日よりは低くなり過ごしやすいでしょう。阿蘇市乙姫は19℃、天草市牛深で22℃、人吉市も22℃の予想です

土日の天気は「くもりベース」

土曜日と日曜日も曇りの予想です。当初予想されていた低気圧があまり発達せずまとまった雨ではなくなりましたが、動きが遅く九州の西にとどまりそうなため、曇りベースで所々で一時的に雨が降る微妙な天気になりそうです。

明子のささやき

気温は高い日が多くなってきていて、この先1週間を見ても最高気温が25℃以上の夏日が多くなりそうです。熊本市で平年の気温が25℃以上になってくるのは5月上旬からですので、ちょっと早いペースです。晴れるともう夏日という感じになってきます。

昨日発表された1か月予報では、気温は平年より高い予想です。暑くなるのははやくなりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。