新日本プロレスは１６日、公式ＷＥＢで米「ＡＥＷ」との５年連続となる合同興行「ＡＥＷ ｘ ＮＪＰＷ： Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」を６月２８日（現地時間）に米サンノゼのＳＡＰセンターで開催することを発表した。

大会には、ＡＥＷと新日本プロレスを始め、ＣＭＬＬ、ＳＴＡＲＤＯＭも参戦を予定している。

開催決定に新日本プロレスの棚橋弘至社長は「今回、５回目となる『ＦＯＲＢＩＤＤＥＮ ＤＯＯＲ』。新日本プロレスとＡＥＷの選手が闘うことで、いつもと違った化学反応が起こります。ただ、新日本としては、戦績が良くありません。選手に気合を入れて、参戦させます。新日本プロレスの底力を見せますので、楽しみにしていてください」とコメントした。

ＡＥＷのトニー・カーン社長は「素晴らしいパートナーである新日本プロレス、ＣＭＬＬやＳＴＡＲＤＯＭのお陰さまで６月２８日サンノゼで『ＦＯＲＢＩＤＤＥＮ ＤＯＯＲ』開催を出来ることとても嬉しく思ってます。毎年凄い闘いが繰広げますので、どうぞご期待ください」とのコメントを寄せていた。