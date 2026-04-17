元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアオフショットを投稿した。

「みゆ、悪いメイドさん？」とつづり、水色のメイド風コスチュームを着用したショットを公開した。胸元をはだけさせるとカラフルなビキニ水着がチラリ。「アップトゥボーイ5月号＃オフショット セブンネット版表紙も飾ってるよん」と伝え、衣装を脱いで、バストやくびれなどの曲線美ビキニ姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「最高のムチムチエロかわメイドさん」「えちいメイドさん」「男どもを虜にしちゃう」「破壊力ありすぎて直視できません…」「めちゃくちゃ可愛い」「抜群のスタイル」「鎖骨最高」「太ももも、最高です、、、」「セクシーで綺麗」「艶ボディ〜」「たまらない」「えっちすぎるぞ！」「優勝」などのコメントが寄せられている。

和田は兵庫県出身。20年11月にNMB48の研究生公演で劇場デビュー。22年1月に正規メンバー昇格。23年8月発売の28thシングル「渚サイコー！」でシングル表題曲選抜メンバー初選出。25年10月には1st写真集「確信犯」を発売。同11月26日の卒業公演でグループの活動を終了。趣味は野球観戦、ホラー映画鑑賞、占い。158センチ。血液型AB。