◇米女子ゴルフツアー JMイーグルLA選手権第1日（2026年4月16日 米カリフォルニア州 エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）

ツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）が1イーグル、7バーディー、ボギーなしで大会コースレコードに並ぶ63をマークした。ホールアウト時点で単独首位に立った。

U−NEXTのインタビューでは「朝のゴルフが好きなのでティータイム（スタート時間）が凄くいい時間で“今日は気持ちいいな”という気持ちを持ってスタートできたのが良かった」と好スコアの要因を分析した。

午前8時半過ぎ、インからスタート。11番で3メートルの下りのフックラインを沈めて波に乗った。

12番ではピン奥1メートルにつけて、13番から15番でも2〜3メートルのチャンスをものにした。

破竹の5連続バーディーに「パットのイメージも感触も良かった。下りのバーディーパットもうまく入ってくれて、少しラッキーもあった」と笑みを浮かべた。

さらに16番パー5では奥5メートルに2オン。下りのパットをねじ込んでイーグル。6ホール連続でスコアを伸ばし「まさか入るとは思わなかった。“バーディーでもいいや”という気持ちで打った。入ってくれたほっとした」と振り返った。

後半アウトも2つ伸ばして大会コースレコードに並ぶ63の好スコアをマークした。バーディーラッシュを後押ししたのは日本ツアーでの経験だった。

「日本で回っている時を思い出した。伸ばし合いのシチュエーションでのゴルフをたくさんしてきた。そのフィーリングをよみがえらせながら後半も同じ気持ちでやっていた」

この日はフェアウエーを外したのが3ホール、パーオンを逃したのが1ホールだけ。ショットが好調だった。

「ドライバーも毎ホール、イメージに近いボールが打てているし、セカンドもショートアイアンで打てるホールが多いので、ピンをデッドに狙っていけるゴルフができている」と手応えをにじませた。

前回大会では姉の明愛が優勝争いを演じながら2位に終わり悔し涙を流した。岩井ツインズにとって因縁の試合で、昨年5月のリビエラマヤ・オープン以来のツアー2勝目に向けて好発進した。

2日目を見据え「しっかりご飯を食べて、今日もしっかり寝て、明日に備えたい」と意気込んだ。