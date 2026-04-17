「ガチでエグい」「日本代表当確だな」24歳MFがELで圧巻２発！欧州ベスト４に導く大活躍に驚嘆の声「天才」「完全に覚醒してる」
現地４月17日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の準々決勝第２レグで、鈴木唯人が所属するドイツのフライブルクがスペインのセルタと敵地で対戦。ホームでの第１レグを３−０で制していたなか、この試合にも３−１で快勝し、２戦合計６−１でベスト４に進出した。
この試合で２ゴールを挙げる活躍を見せたのが鈴木だ。まずは１点を先制して迎えた39分、ペナルティエリア内でパスを受けると、ディフェンスの股を抜くワンタッチシュートでチームの２点目を奪取。さらに50分、ゴール前の混戦から、味方のパスをダイレクトでゴールに流し込んでみせた。
日本代表MFの活躍ぶりに、ファンも注目。インターネット上では次のような声が上がった。
「ガチでエグいぞ」
「唯人は天才です」
「日本代表当確だな」
「すごすぎる」
「クラブ初のベスト4進出っていう歴史的な一戦で結果を出してるのが本当にすごい」
「圧巻のパフォーマンスやばすぎる」
「絶好調やね」
「鎌田を彷彿とさせるEL無双」
「日本の誇りだよ」
「完全に覚醒してますね」
好調を維持している24歳が欧州の舞台でも眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木唯人がセルタ戦で圧巻の２発
この試合で２ゴールを挙げる活躍を見せたのが鈴木だ。まずは１点を先制して迎えた39分、ペナルティエリア内でパスを受けると、ディフェンスの股を抜くワンタッチシュートでチームの２点目を奪取。さらに50分、ゴール前の混戦から、味方のパスをダイレクトでゴールに流し込んでみせた。
「ガチでエグいぞ」
「唯人は天才です」
「日本代表当確だな」
「すごすぎる」
「クラブ初のベスト4進出っていう歴史的な一戦で結果を出してるのが本当にすごい」
「圧巻のパフォーマンスやばすぎる」
「絶好調やね」
「鎌田を彷彿とさせるEL無双」
「日本の誇りだよ」
「完全に覚醒してますね」
好調を維持している24歳が欧州の舞台でも眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木唯人がセルタ戦で圧巻の２発