「ボズレー」が大人の髪悩みにアプローチする新4商品を発売　ブランド10周年

ネイチャーラボが手掛ける「ボズレー（BOSLEY）」が、加齢によるハリ・コシ不足やボリューム不足といった大人の髪悩みにアプローチする新作アイテムを発売した。

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ボズレーは、日本をはじめとするアジア圏の女性に向け、頭皮環境を整えるヘアケアブランドとして2016年に日本で誕生。頭皮と毛髪にやさしい成分を配合したスキンケア発想で商品を提案し、今年で10周年を迎える。

新商品は、頭皮用美容液とサプリメントに加え、シャンプー、トリートメントをラインナップ。地肌のうるおいと頭皮環境を整え大人の髪悩みをケアする美容液「ブラックプラス エッセンス プレミアム」（60mL 3960円）や、髪のハリ・コシに焦点を当て黒ショウガや黒酢などを配合した「ブラックプラス コンプレックス サプリメント」（60粒入り、3218円）のほか、アミノ酸系洗浄成分を使用したやさしい洗い心地のシャンプー（本体 400mL 2090円、リフィル 320mL 1518円）、年齢によるパサつきやうねりをケアするトリートメント（本体 400mL 2090円、リフィル 320mL 1518円）が揃う。

◾️ボズレー：公式サイト