17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.9％減の627億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.6％減の480億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> など34銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が6.47％高と大幅な上昇。



日経平均株価が364円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金315億4000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均375億800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が50億5200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が30億4800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が28億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億9700万円の売買代金となっている。



株探ニュース