◇ア・リーグ ガーディアンズ4−2オリオールズ（2026年4月16日 クリーブランド）

ガーディアンズのパーカー・メシック投手（25）が16日（日本時間17日）、本拠でのオリオールズ戦に先発。球団では1981年以来45年ぶりとなるノーヒットノーランを惜しくもあと3アウトで逃した。それでもチームは逃げ切り勝ちで連敗を2で止めた。

立ち上がり、先頭・ウォードを四球で歩かせたが、ヘンダーソンを捕邪飛に打ち取ると、アロンソ、ロドリゲスは2者連続三振。2回以降も相手打線から凡打の山を築き、3回はウォードの中堅への大きなフライをクワンがフェンス際で好捕するなど、野手も守備でもり立てた。6回も四球で走者を出したもののウォードを遊ゴロ併殺に打ち取った。

8回まで相手打線を無安打に封じると、球数が100球を超えた9回も続投。ところが、9回、先頭・タベラスにゴロで二遊間を破られ、右前打を許し、この試合初めてHランプを灯された。メシックは両手をパチンと叩き悔しさをあらわにした。

さらに、次打者・アレクサンダーにも連打を許したところで降板。112球を投げ、2安打と力投を見せ、ノーヒットノーランこそ逃したが本拠のファンも快投をスタンディングオベーションで称えた。

2番手・スミスが無死満塁からヘンダーソンの犠飛、アロンソに適時打を許したが、後続を断って勝利。メシックの登板成績は8回0/3を2安打2失点で、今季3勝目を挙げた。

ガーディアンズはMLBでは最も長くノーヒットノーランから遠ざかっている球団で、1981年5月15日のブルージェイズ戦でレン・バーカーが完全試合を達成して以来、45年ぶりの快挙に期待がかかったが、あと3アウトで逃した。

左腕のメシックは2022年のMLBドラフト2巡目（全体54位）でガーディアンズから指名され、昨年メジャーデビュー。1年目は7試合に登板し3勝1敗、防御率2・72だった。

今季は開幕2カード目の初戦、3月30日（同31日）のドジャース戦で初登板し、6回5安打無失点で初勝利。大谷翔平との対戦も初回に左前打を許したものの第2打席は中直、第3打席は空振り三振に打ち取り、3打数1安打だった。ここまで3試合に登板し2勝0敗、防御率0・51と安定した成績を残している。