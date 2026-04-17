焼印で伝える感謝の甘味！ 烏鶏庵「母の日限定 カーネーション焼印入烏骨鶏かすていら」

記事ポイント 烏鶏庵が母の日限定でカーネーション焼印入りの烏骨鶏かすていらを販売しています。烏骨鶏かすていら2号2本入とバームクーヘンセットは4月24日16時まで送料無料です。烏鶏庵の母の日ギフトは限定デザイン箱で感謝の気持ちを伝えやすい仕立てです。 烏鶏庵が母の日限定でカーネーション焼印入りの烏骨鶏かすていらを販売しています。烏骨鶏かすていら2号2本入とバームクーヘンセットは4月24日16時まで送料無料です。烏鶏庵の母の日ギフトは限定デザイン箱で感謝の気持ちを伝えやすい仕立てです。

烏鶏庵が、母の日限定の「カーネーション焼印入烏骨鶏かすていら」を通販サイトで販売しています。

母の日ギフトは、感謝の気持ちを伝えやすい焼印と限定パッケージで毎年人気を集めています。

一部商品は4月24日16時まで送料無料で注文できます。

烏鶏庵「母の日限定 カーネーション焼印入烏骨鶏かすていら」

販売期間：4月1日10時〜5月6日11時ごろまで送料無料受付：4月24日16時まで販売場所：烏鶏庵 公式通販サイト対象商品：烏骨鶏かすていら2号(焼印)単品、烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)、烏骨鶏かすていら2号(焼印)プリン5個セット、烏骨鶏かすていら2号(焼印)バームクーヘンセット送料無料対象：烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)、烏骨鶏かすていら2号(焼印)バームクーヘンセット

母の日限定商品は、看板商品の烏骨鶏かすていらにカーネーションの焼印をあしらった特別仕様です。

限定デザインの箱が、お母さんへの感謝の気持ちをやさしく伝えます。

限定デザイン

母の日限定ギフトは、焼印だけでなく箱のデザインにも母の日らしい華やかさを取り入れています。

限定感のある見た目が、贈り物としての特別感を高めます。

選べる詰め合わせ

烏骨鶏かすていら2号(焼印)単品烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)烏骨鶏かすていら2号(焼印)プリン5個セット烏骨鶏かすていら2号(焼印)バームクーヘンセット

母の日限定ギフトは、定番のかすていらに加えて金箔入りやプリン、バームクーヘンとのセットも選べます。

贈る相手の好みに合わせて選びやすいラインアップです。

烏骨鶏卵のお菓子

烏鶏庵は、栄養価が高いとされる烏骨鶏卵を使った上品なお菓子を展開しています。

烏骨鶏卵の魅力を生かした味わいが、母の日の贈り物を特別なひと品に仕上げます。

烏鶏庵の母の日限定ギフトは、見た目の華やかさと上質なおいしさを両立したスイーツです。

送料無料対象商品が用意されているので、早めに選びたい人にもぴったりです。

母の日に合わせて特別感のあるスイーツを探している人は、公式通販サイトをチェックしてみてください。

烏鶏庵の「母の日限定 カーネーション焼印入烏骨鶏かすていら」の紹介でした。

よくある質問

Q. 母の日限定ギフトはいつまで購入できますか？

A. 母の日限定ギフトは4月1日10時から5月6日11時ごろまで公式通販サイトで販売しています。

Q. 送料無料になる商品はどれですか？

A. 烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)と烏骨鶏かすていら2号(焼印)バームクーヘンセットが4月24日16時まで送料無料です。

Q. 母の日限定ギフトにはどんな商品がありますか？

A. 焼印入りの烏骨鶏かすていら単品、2本入、プリン5個セット、バームクーヘンセットの4種類があります。

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