最短即日で進む資金調達比較！ FundBridge「一括見積もり」

記事ポイント FundBridgeが3分で複数社へ見積もり依頼できる無料機能を提供します。一括入力で条件に合うファクタリング会社を最短即日で紹介します。100社以上の比較データと口コミをもとに調達先を選びやすくします。 FundBridgeが3分で複数社へ見積もり依頼できる無料機能を提供します。一括入力で条件に合うファクタリング会社を最短即日で紹介します。100社以上の比較データと口コミをもとに調達先を選びやすくします。

FundBridgeが、複数のファクタリング会社へまとめて見積もり依頼できる「一括見積もり」機能を提供します。

FundBridgeの新機能は、資金調達先を探す手間を減らし、中小企業や個人事業主が条件に合う会社を見つけやすくします。

FundBridge「一括見積もり」

提供開始日：2026年4月8日利用料金：無料運営：dotcircleサイトURL：https://fundbridge.jp/一括見積もりページ：https://fundbridge.jp/ikkatsu/対応内容：複数のファクタリング会社への一括見積もり依頼

FundBridgeの一括見積もりは、請求書金額や入金希望日などを一度入力するだけで、複数社へ同時に依頼できるサービスです。

FundBridgeの仕組みは、個別連絡を繰り返さずに比較を進めたい事業者に向いています。

マッチング機能

入力時間の目安：約3分紹介タイミング：最短即日活用データ：100社以上のファクタリング会社データベース比較項目：手数料、入金スピード、審査通過率、対応業種、口コミ、評価見積もりリスト追加上限：最大5社

FundBridgeのデータベースは、手数料や入金スピードなどを多角的に比較し、条件に合う会社を提案します。

FundBridgeの見積もりリスト機能は、比較ページで気になった会社を指定して依頼したいときにも使えます。

利用の流れ

STEP1：一括見積もりフォームへアクセスSTEP2：請求書金額、入金希望日、事業形態などを入力STEP3：入力内容を確認して送信STEP4：条件に合ったファクタリング会社から連絡

FundBridgeの利用フローはシンプルで、初めてファクタリングを検討する人でも進めやすい構成です。

おすすめの利用者

FundBridgeは、急ぎで現金化したい人や複数社の条件を比較したい人に適しています。

FundBridgeは、個人事業主やフリーランスが対応可能な会社を効率よく探したい場面でも役立ちます。

FundBridgeの一括見積もりは、問い合わせの手間を減らしながら比較検討を進めたい事業者に便利です。

FundBridgeの比較基盤は、手数料やスピードだけでなく口コミまで確認できる点が魅力です。

FundBridgeは、初めての資金調達先選びでも判断材料をまとめて確認しやすくします。

FundBridge「一括見積もり」の紹介でした。

よくある質問

Q. FundBridgeの一括見積もりは無料で使えますか？

A. FundBridgeの一括見積もりは無料で利用できます。

Q. FundBridgeの一括見積もりはどのくらいで入力できますか？

A. FundBridgeの一括見積もりは約3分で入力できます。

Q. FundBridgeの一括見積もりでは何社まで指定できますか？

A. FundBridgeの一括見積もりでは見積もりリストに最大5社まで追加して依頼できます。

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