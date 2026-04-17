Curensology×Speedoコラボ登場！美シルエット叶う大人スイムウェア

大人の女性にぴったりなスイムウェアを探している方へ♡CurensologyとSpeedoによる特別なコラボコレクションが登場しました。ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムは、水辺だけでなく日常にも取り入れやすいデザインが魅力。美しく見せながら快適に過ごせる、新しいスイムスタイルを提案します。

上品さと体型カバーを両立

Swimsuit（品番：SFW22637C／22,000円）は、大人の女性が安心して着られるデザイン。カラーはブラックとスモークカーキ、サイズはM。

トップスはゆとりのあるシルエットで華奢見えを叶え、気になるボディラインを自然にカバーします。さらにショーツにはギャザーフリルを施し、フェミニンな印象とヒップカバーを両立。上品で洗練された一着です。

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日常使いできる機能アイテム

Rashguard（品番：SAW02637C／25,300円）は、UV対策もできる優秀アイテム。カラーはブラックとスモークカーキ、サイズはM。

サムホール付きの長め袖で手の甲までしっかりカバーし、日焼け対策も万全です。ゆったりとしたシルエットで、街中でも違和感なく着られるのが魅力。ポケット付きで実用性も兼ね備えています。

マルチに使えるポーチ

PoolPouch（品番：SE22637C／4,180円）は、ブラック・スモークカーキ・ブリリアントブルーの3色展開、サイズはFREE。撥水仕様の止水シームテープを採用し、水辺でも安心して使える設計です。

旅行や日常の小物収納にも便利で、シンプルながらロゴがアクセントになるデザインです。

Curensology×Speedoで新しい夏スタイル♡

CurensologyとSpeedoのコラボは、機能性だけでなく美しさにもこだわった大人のためのコレクション。水辺でも日常でも活躍するアイテムで、夏のスタイリングをアップデートしてくれます。

リラックスしながらも洗練されたおしゃれを楽しみたい方に、ぜひおすすめしたいラインアップです♪