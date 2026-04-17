＜速報＞渋野日向子はイーブンパーで後半へ 吉田優利は1アンダーでプレー中
＜JMイーグルLA選手権 初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
午後組でプレーする渋野日向子が、先ほど前半の競技を終えた。2番でボギーが先に来る展開になったが、8番でピン奥から2メートルを沈めて、初バーディ。9番をパーとし、イーブンパーで折り返した。今大会終了時点のポイントランキングに基づき与えられるシェブロン選手権出場権を目指しており、そのためには30位前後で終えることが求められる。吉田優利は1アンダーで、こちらも間もなく後半へ。笹生優花は1オーバーですでに折り返している。午前組では岩井千怜が1イーグル・7バーディの「63」を記録し、現在9アンダーで暫定単独トップに立っている。勝みなみ、山下美夢有、馬場咲希が5アンダーで初日の競技を終えた。古江彩佳は3アンダー、昨年2位になった岩井明愛は2アンダー、西村優菜は1アンダーでホールアウト。櫻井心那はイーブンパー、原英莉花は2オーバーで2日目に入る。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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