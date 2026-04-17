元HKT48で女優の田中美久（24）が16日、自身のインスタグラムやXを更新。今月11日に俳優中島裕翔（32）との結婚を発表した女優新木優子（32）との2ショットを投稿した。

「ゆうこちゃんとランチしてお買い物して今からお仕事！楽しすぎて幸せだった」と報告。ドラマ共演などで仲良くなった新木と笑顔で寄り添う写真や動画を公開した。

田中はピンクのトップスにグレーのパーカを羽織ったデニムコーデ。「お揃いの帽子を買ったよ 月1は会ってる気がする〜！本当に大好きなんだ 一目惚れしたネックレスもあってついつい買っちゃったよ」と伝え、カラフルなネックレスや黒のキャップも紹介した。

Xでも「今日はいい天気だね」と新木と出かけたファッションをアップした。

ファンやフォロワーからも「一緒に散歩したい」「春コーデ可愛い」「10000点の私服」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演し、新木との共演している。今年3月9日には3rd写真集「ぜんふ、ほんと」を発売。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。