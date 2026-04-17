俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月12日、第14話が放送され、第4章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる…という展開。

小一郎と藤吉郎は命からがら逃げ切りに成功。長政は信長の反撃に備え、小谷城に引き返した。

市（宮崎あおい）「ご無事のお戻り、何よりでござりまする」

長政「織田殿もご無事じゃ。そなたを織田に返す」

SNS上には「愛するお市のために…長政の愛」「（冒頭）茶々が泣くのは未来への暗示？」「市に信長の無事を知らせて、そして離縁を切り出す。これが今の長政にできる精いっぱい…つらい」などの声。浅井長政が最期を迎える「小谷城の戦い」（1573年・天正元年）は劇中3年後に迫るが、今作はどのような展開となるのか。

次回は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。