完売してませんようにーーーッ！！【ガチャ】コンプしたくなる可愛さ♡「サンリオアイテム」

グッズのクオリティの高さや、何が出るか分からないワクワク感、ガチャガチャとハンドルを回す楽しさが相まって、大人も子どもも夢中になっている人が多いカプセルトイ。子ども向けおもちゃの域を超え、いまや大人のコレクション欲もくすぐる存在に。日本ならではのカルチャーとして、海外からの観光客にも積極的にアピールしたいところです。今回は、そんなカプセルトイから、【サンリオ】のアイテムにフォーカス。コンプリートを目指したくなる可愛さは必見です。

棒付きキャンディという発想が秀逸！

「かわいいかわいい！」と、@198_0kさんがコメントを添えて紹介しているのは「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」。サンリオのキャラクターの顔を棒付きキャンディにした斬新なデザイン、春らしいカラフルな色合いと透明感のある質感にトキメキが止まりません。センス抜群なゴールドカラーのボールチェーン付きなので、バッグやポーチにたくさん付けて、自慢したくなりそう。【バンダイ】の「ガシャポン®」で、1回\300（税込）。

大人可愛いチョコレートカラーが推しポイント！

こちらもガシャポンで登場している、「サンリオキャラクターズ Chocolate Doll」。もしこれが本物のチョコレートだとしたら、「食べるのがもったいない……」という感覚に陥りそう。落ち着いた色づかいで、キャラクターの個性も感じさせつつ、美味しそうなスイーツ風デコレーションが魅力的なフィギュアです。自立するので、インテリアとして並べて飾ると◎ 1回\300（税込）です。

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writer：Reco.N