香りで選べる支援石けん！ FLOLUXOne for All Soap Moon for RED BOX -Herb G
記事ポイントFLOLUXが購入ごとに生理用ナプキン5枚分を寄付するチャリティーソープを発売します。One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-はデリケートゾーンにも配慮した全身用石けんです。One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は4月9日から公式サイトと代官山 蔦屋書店で展開します。
FLOLUXが初のチャリティーアイテム「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」を販売しています。
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は石けん選びを通じて学生の学びの場を支える新商品です。
FLOLUX「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」
商品名：One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-内容量：60g価格：3,740円（税込）発売日：4月9日販売場所：FLOLUXオフィシャルサイト、代官山 蔦屋書店寄付内容：1点購入ごとに生理用ナプキン5枚分を提携校へ寄付
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-はRED BOX JAPANとユニ・チャーム「どこでもソフィ」の取り組みに賛同して生まれたチャリティーソープです。
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は毎日の買い物を学生が安心して過ごせる環境づくりにつなげます。
商品仕様
全成分：パーム油、ヤシ油、水、水酸化Na、オリーブ果実油、コメヌカ油、ツバキ種子油、ローズマリー葉油、ユーカリ葉油香り：Herb Garden配合精油：ローズマリー精油、ユーカリ葉油用途：全身用石けん
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は蒸れやすさや雑菌の繁殖しやすさに着目した成分設計で、デリケートゾーンにも配慮した使い心地です。
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は天然由来オイルでうるおいを守りながら、すっきりと洗い上げます。
香りの魅力
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-はローズマリーとユーカリの天然精油を贅沢にブレンドした爽快感のある香りです。
Herb Gardenの香りは気分をリフレッシュしたい時に心地よい清涼感を届けます。
支援のしくみ
RED BOX JAPANは教育現場への生理用ナプキン常設化を目指すです。
RED BOX JAPANは学生が前向きに学び続けられる環境づくりを多角的に支えます。
どこでもソフィは学校や職場のトイレに専用ディスペンサーを設置し、必要な時に生理用品を使える環境を整えるプロジェクトです。
どこでもソフィは生理用品を社会インフラとして届ける取り組みを広げています。
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は購入から寄付までの流れが分かりやすく、支援の実感を持って選べる商品です。
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は日常のアクションを学生の安心につなげる仕組みを形にしています。
販売情報
代官山 蔦屋書店ポップアップ期間：4月9日〜22日
FLOLUXはスキンケアと社会貢献を両立した商品としてOne for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-を展開しています。
One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は香りや使い心地を楽しみながら支援にも参加できる点が魅力です。
FLOLUXの新作は自分用にもギフトにも選びやすいチャリティーソープです。
FLOLUXが提案するOne for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-の紹介でした。
よくある質問
Q. One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-はどこで買えますか？
A. One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-はFLOLUXオフィシャルサイトと代官山 蔦屋書店で購入できます。
Q. One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-を買うとどのような支援につながりますか？
A. One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は1点購入ごとに生理用ナプキン5枚分がRED BOX JAPAN提携校へ寄付されます。
Q. One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-の特徴は何ですか？
A. One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-はデリケートゾーンにも配慮した成分設計と、ローズマリーとユーカリの爽やかな香りが特徴です。
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