飼い主さんが帰宅すると大喜びしながら、歓迎してくれるという豆柴さん。その時、必ず見せてくれるという『とある習慣』が可愛すぎると話題になっているのです。

『理由は分からないけれど…』あまりにも微笑ましいその光景は記事執筆時点で6万回を超えて表示されており、Xユーザーを悶絶させることとなったのでした。

【動画：飼い主が帰宅すると大喜びする犬→なぜかいつも『何か』を咥えていて…可愛すぎる『習慣』】

帰宅すると大喜びしてくれる犬→『理由は分からないけれど…』

Xアカウント『@musashi241005』に投稿されたのは、飼い主さんの帰宅を熱烈歓迎する豆柴「むさし」くんのお姿。

この日、外出先から帰ってきた飼い主さんはいつも通り、むさしくんの熱烈歓迎を受けることとなったのだそう。

可愛すぎる"習慣"に悶絶の声

ママさん、パパさんの間を行ったり来たり、とっても嬉しそうに撫でてもらうむさしくんの口元には、なんと持ち運びやすいサイズの毛布が！！

飼い主さん曰く、理由は分からないものの…むさしくんは、お出迎えの時に必ず『何かしらをくわえて』喜んでくれるのだとか。

その時、そばにあるものなのか、お気に入りのものなのか…。むさしくんのお眼鏡に叶った何かが熱烈歓迎のお供となるのだそうで、飼い主さんはその光景が愛おしくてたまらないのだそう。

ヒコーキ耳にしながら、毛布をくわえてママさん、パパさんに無防備に背中を向けて撫でてもらうむさしくんのお姿は多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「かわいいを連呼してしまう気持ちが分かるほどとっても可愛いです！」など絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな男の子

2024年10月5日生まれのむさしくんは、甘えん坊で表情豊かな男の子。とにかく感情が表情に出やすく、嬉しい時や悲しい時、不満がある時…コロコロと変わるお顔つきはあまりにも愛くるしいものだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらマイペースに自分らしく、幸せに暮らすむさしくんのお姿は豆柴の魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@musashi241005」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。