騙されたと思って【100均】で試してみて！メンテナンスのもやもやが一気に解消する便利グッズ

今回ご紹介するのはダイソーで購入したシリコーン製のキッチンブラシ。これがブラシ…？と不安になる見た目ですが、これが何かと便利なんです！野菜や食器を洗うだけでなく、オープナーとしても使用可能。また従来のスポンジやたわしに比べてメンテナンスがしやすいんです。さっそくチェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：フタも開けられるシリコーンキッチンブラシ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480877136

ひとつあれば大活躍！ダイソーで見つけたキッチンブラシ

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『フタも開けられるシリコーンキッチンブラシ』。ブラシといっても円形の薄いシートのようなアイテムで…。

両面にシリコーン製の突起が付いているタイプです。この突起が便利で、ジャガイモやゴボウなどの泥落としにぴったり！ザルなどの網目に入り込んでしまった汚れをかき出すのにも便利です。

また、柔らかいシリコーン素材なのでデリケートな食器洗いにも重宝しますよ。

野菜や食器洗いだけじゃない！オープナーにもなるスグレモノ

スポンジのように空気を含まないため、洗剤はあまり泡立ちしません。そのため、もこもこの泡で洗いたい場合には、物足りなく感じるかもしれませんね。

また、従来のスポンジやたわしと違ってゴミが絡みにくく、絡んでしまっても水でゆすげばすぐに落ちるのがポイント。

泡切れ・水切れがよく、お手入れのしやすさ◎。フック穴付きなので、収納や水切り時に場所を取りませんよ！

すべりにくさを利用して、固くて開かない瓶のフタを開けるオープナーとしても使用可能。

従来のスポンジやたわしと一緒に持っておくと、なにかと活躍してくれるアイテムです！

今回はダイソーで購入した『フタも開けられるシリコーンキッチンブラシ』をご紹介しました。シンプルで使いやすく、雑菌が繁殖しにくいシリコーンタイプのキッチンブラシ。

110円（税込）とお手頃価格なので、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。