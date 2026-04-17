家の植木鉢が強風で倒れ、隣家の車に当たってキズがついてしまいました。修理費用として80万円を請求されています。この金額は妥当でしょうか？

損害賠償の基本は「過失の有無」で決まる

まず重要なのは、損害賠償が発生するかどうかは「過失の有無」によって判断される点です。民法上、通常予測できる危険に対して適切な対策をしていなかった場合には責任を問われる可能性があります。

例えば、強風が予想されていたにもかかわらず植木鉢を固定していなかった場合などは過失と判断されやすいでしょう。

一方で、突発的な異常気象で対策が難しかった場合は、責任が軽減される可能性もあります。このように、単純に「当たったから支払う」ではなく、状況全体で判断されるのが原則です。



修理費用80万円は妥当なのか

80万円という金額が妥当かどうかは、車の種類や損傷の程度によって大きく異なります。高級車や輸入車の場合、部品代や塗装費が高額になり、修理費が数十万円から100万円近くになるケースも珍しくありません。また、傷の範囲が広い場合や複数箇所に及ぶ場合、板金塗装費用が大きく膨らむことがあります。

ただし、軽微な傷であるにもかかわらず高額請求がなされている場合は注意が必要です。見積書の内容を確認し、必要であれば複数の修理業者の見積もりを比較することが重要です。



保険の適用で自己負担を抑えられる可能性

こうしたトラブルでは、個人賠償責任保険が役立つ場合があります。なお、自動車保険の加入率は普通自動車で83.2％と高く、多くの人が何らかの保険に加入しているといえます。

その中には日常生活の事故による損害賠償を補償する特約が付帯されているケースもあり、今回のようなトラブルにも対応できる可能性があります。保険が適用されれば、高額な修理費でも自己負担を大きく減らすことが可能です。



トラブルを防ぐための今後の対策

今回のような事故を防ぐためには、日頃からの備えが重要です。植木鉢は強風時に飛ばされないよう固定する、屋内に移動させるなどの対策が有効です。また、天気予報で荒天が予想される場合には事前に安全確認を行う習慣をつけましょう。

さらに、万が一に備えて個人賠償責任保険へ加入しておくことも有効なリスク管理といえます。日常の小さな注意が、大きな金銭トラブルを防ぐことにつながります。



請求額の妥当性は状況次第で判断する

植木鉢による車の損傷では、過失の有無と損害の程度が賠償額を左右します。80万円という請求も、高級車や損傷状況によっては妥当なケースがありますが、必ずしもすべて正当とは限りません。見積書の確認や複数比較、保険の活用を行い、冷静に判断することが大切です。感情的に対応するのではなく、客観的な情報をもとに適切な対応を心がけましょう。



出典

損害保険料率算出機構 自動車保険の概要

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー