ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組が１７日、それぞれのＳＮＳで現役引退を発表した。

２人が所属する木下グループのスポーツ公式インスタグラムも同日、【木下グループ所属 三浦璃来選手 木原龍一選手に関するお知らせ】として「木下グループ所属フィギュアスケートペア三浦璃来選手・木原龍一選手が、今シーズンをもちまして現役を引退することとなりましたのでお知らせいたします」と記した。

投稿で同グループ代表取締役社長兼グループＣＥＯの木下直哉氏は「競技生活本当にお疲れ様でした。龍一君と出会ってから１３年、璃来ちゃんと出会ってから７年。諦めずに努力を重ね挑み続ける姿にたくさんの感動をいただきました。最初は想像できなかった景色を一緒に見ることができ、二人をここまでサポートできたことを心から誇りに思います。二人の活躍する姿に、日本のみならず世界中の多くの人々が勇気をもらったことでしょう。これからも二人の新しい挑戦とますますの活躍を応援するとともに、フィギュアスケート界を一緒に盛り上げていけたらと思います。また、これまで支えてくださった関係者の皆様、そして温かいご声援を送り続けてくださったファンの皆様にも、心より御礼申し上げます」と２人をねぎらい、ファンや関係者の応援に感謝した。